Формальная часть гарантий безопасности для Украины еще обсуждается – посол Великобритании

Журналисты спросили, можно ли, по мнению Симмонс, реализовать эту идею и какова позиция британского правительства по этому поводу.
"Я считаю правильным вести дискуссию о гарантиях безопасности. Я также считаю правильным, что нам всем вместе нужно будет определить, как они будут выглядеть. Действительно отлично, что Офис президента способствует разговору об этом", – ответила она.
По мнению посла, сейчас "есть пространство", чтобы определить, как эти гарантии будут выглядеть, в частности будут ли они касаться оружия или обеспечения того, чтобы вторжение в Украину в будущем стало значительно более сложным "с точки зрения ее собственных возможностей или гарантий безопасности политического плана".
"Формальная часть все еще обсуждается. Но нет сомнений, что мы сейчас поддерживаем разговор в принципе", – добавила Симмонс.
После очередного раунда переговоров с Россией 29 марта в Турции, когда Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но, поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".
О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили США, Италия, Германия, Великобритания, Турция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.
Глава Офиса президента Андрей Ермак и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в мае возглавили международную группу по подготовке вариантов гарантий безопасности для Украины.
В сентябре были представлены подготовленные этой группой рекомендации. Согласно разработанному документу, гарантии безопасности должны быть утвердительными, четко сформулированными и определять ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной. Они должны быть политически и юридически обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений и объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием "Киевский договор безопасности".
13 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что рекомендации должны стать основой будущего договора по безопасности.