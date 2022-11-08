Формальная часть гарантий безопасности для Украины еще обсуждается – посол Великобритании

Симмонс о гарантиях безопасности: Нам всем вместе нужно будет определить, как они будут выглядеть Фото: rbc.ua

Журналисты спросили, можно ли, по мнению Симмонс, реализовать эту идею и какова позиция британского правительства по этому поводу.

"Я считаю правильным вести дискуссию о гарантиях безопасности. Я также считаю правильным, что нам всем вместе нужно будет определить, как они будут выглядеть. Действительно отлично, что Офис президента способствует разговору об этом", – ответила она.

По мнению посла, сейчас "есть пространство", чтобы определить, как эти гарантии будут выглядеть, в частности будут ли они касаться оружия или обеспечения того, чтобы вторжение в Украину в будущем стало значительно более сложным "с точки зрения ее собственных возможностей или гарантий безопасности политического плана".

"Формальная часть все еще обсуждается. Но нет сомнений, что мы сейчас поддерживаем разговор в принципе", – добавила Симмонс.