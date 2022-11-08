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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Формальная часть гарантий безопасности для Украины еще обсуждается – посол Великобритании

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Симмонс о гарантиях безопасности: Нам всем вместе нужно будет определить, как они будут выглядеть
Симмонс о гарантиях безопасности: Нам всем вместе нужно будет определить, как они будут выглядеть
Фото: rbc.ua

Обсуждение, как будут выглядеть международные гарантии безопасности для Украины, которые инициировал Офис президента, еще продолжается. Об этом посол Великобритании Мелинда Симмонс сказала в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 7 ноября.

Журналисты спросили, можно ли, по мнению Симмонс, реализовать эту идею и какова позиция британского правительства по этому поводу.

"Я считаю правильным вести дискуссию о гарантиях безопасности. Я также считаю правильным, что нам всем вместе нужно будет определить, как они будут выглядеть. Действительно отлично, что Офис президента способствует разговору об этом", – ответила она.

По мнению посла, сейчас "есть пространство", чтобы определить, как эти гарантии будут выглядеть, в частности будут ли они касаться оружия или обеспечения того, чтобы вторжение в Украину в будущем стало значительно более сложным "с точки зрения ее собственных возможностей или гарантий безопасности политического плана".

"Формальная часть все еще обсуждается. Но нет сомнений, что мы сейчас поддерживаем разговор в принципе", – добавила Симмонс. 

Контекст:

После очередного раунда переговоров с Россией 29 марта в Турции, когда Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но, поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили СШАИталияГерманияВеликобританияТурция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.

Глава Офиса президента Андрей Ермак и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в мае возглавили международную группу по подготовке вариантов гарантий безопасности для Украины.

В сентябре были представлены подготовленные этой группой рекомендации. Согласно разработанному документу, гарантии безопасности должны быть утвердительными, четко сформулированными и определять ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной. Они должны быть политически и юридически обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений и объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием "Киевский договор безопасности".

13 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что рекомендации должны стать основой будущего договора по безопасности

Теги: оружие, Великобритания, война России против Украины, безопасность, Мелинда Симмонс, Офис президента Украины, посол, Киевский договор по безопасности
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