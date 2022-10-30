Ермак: Украина получает очень положительные сигналы от партнеров по поводу гарантий безопасности

По словам Ермака, рекомендации разработала экспертная группа под председательством его и бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена.

"Лидеры очень серьезно рассматривают этот документ и перспективы Украины получить эти гарантии безопасности. Конечно, это большая работа. Конечно, нужно время. Но это полностью реально", – сказал Ермак.

По его словам, Украина получает "очень положительные сигналы" от партнеров, что возможным первым шагом в этом направлении станет предоставление систем противовоздушной обороны.

"И круг гарантов будет состоять из стран, производящих такие средства", – отметил Андрей Ермак.