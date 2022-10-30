Ермак: Украина получает очень положительные сигналы от партнеров по поводу гарантий безопасности

По словам Ермака, рекомендации разработала экспертная группа под председательством его и бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена.
"Лидеры очень серьезно рассматривают этот документ и перспективы Украины получить эти гарантии безопасности. Конечно, это большая работа. Конечно, нужно время. Но это полностью реально", – сказал Ермак.
По его словам, Украина получает "очень положительные сигналы" от партнеров, что возможным первым шагом в этом направлении станет предоставление систем противовоздушной обороны.
"И круг гарантов будет состоять из стран, производящих такие средства", – отметил Андрей Ермак.
После очередного раунда переговоров с Россией 29 марта в Турции, когда Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но, поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".
О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили США, Италия, Германия, Великобритания, Турция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.
Ермак сообщил 24 мая, что вместе с Расмуссеном возглавил международную группу по подготовке вариантов гарантий безопасности для Украины.