Зеленский о союзе Украины, Британии и Польши: Мы говорим о деталях гарантий безопасности для всего региона

"Сегодня в ситуации полномасштабной войны некоторые партнетства, некоторые идеологии безопасности выстраиаются сами по себе. Они зависят от обществ и их лидеров. И вот этот треугольник постролся сам по себе. Мы очень близки. Кроме истории есть современность, в которой с первого дня у нас была безопасностно-политическая химия между лидерами трех государств. С первого дня были построены наши отношения на поддержке", 2 подчеркнул он.
Зеленский отметил, что почти ежедневно Украина имеет коммуникаицию с лидерами Польши и Великобритании на разных уровнях.
В свою очередь, эти страны, по его словам, поддерживали Украину не словом, а действиями: "Это было оружие. Главным хабом была Польша, а главным промоутром, кроме США, был официальный Лондон".
"Когда мы победим – а мы точно победим, мы будем считать, что победа эта общая. И те, кто был на этом пути, и будут строить ммасштабные безопасностные будущие проекты. В этом треугольнике мы уже говорим о деталях будщих гарантий безопасности для Украины и региона", – сказал президент.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, выступая 21 января в австралийском Институте Лоуи, говорила о развитии трехсторонних связей с Украиной и Польшей.
После выступления Трасс британская некоммерческая организация "Совет по геостратегии" опубликовала в Twitter карту, показав, как может выглядеть трехсторонний союз Украины, Польши и Великобритании.
О том, что премьер-министр Британии Борис Джонсон и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Украину намерены объявить о новом формате трехстороннего сотрудничества с Украиной, стало известно 31 января.
26 мая Corriere Della Sera со ссылкой на собственные источники написала, что Джонсон предложил Зеленскому план создания альянса вне Европейского союза. В него, по данным издания, помимо Великобритании и Украины, могут войти Польша, Эстония, Латвия, Литва, а на более поздних этапах – Турция.