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Зеленский о союзе Украины, Британии и Польши: Мы говорим о деталях гарантий безопасности для всего региона

Польша и Велкобритания, по словам Зеленского, поддерживают Украину не словом, а действиями
Польша и Велкобритания, по словам Зеленского, поддерживают Украину не словом, а действиями
Фото: EPA

В треугольнике Украина–Польша–Великобритания уже обсуждаются детали будущих гарантий безопасности для Украины и региона. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения со студентами Великобритании, видео опубликовано 10 июня в Fаcebook Офиса президента Украины.

"Сегодня в ситуации полномасштабной войны некоторые партнетства, некоторые идеологии безопасности выстраиаются сами по себе. Они зависят от обществ и их лидеров. И вот этот треугольник постролся сам по себе. Мы очень близки. Кроме истории есть современность, в которой с первого дня у нас была безопасностно-политическая химия между лидерами трех государств. С первого дня были построены наши отношения на поддержке", 2 подчеркнул он.

Зеленский отметил, что почти ежедневно Украина имеет коммуникаицию с лидерами Польши и Великобритании на разных уровнях.

В свою очередь, эти страны, по его словам, поддерживали Украину не словом, а действиями: "Это было оружие. Главным хабом была Польша, а главным промоутром, кроме США, был официальный Лондон".

"Когда мы победим – а мы точно победим, мы будем считать, что победа эта общая. И те, кто был на этом пути, и будут строить ммасштабные безопасностные будущие проекты. В этом треугольнике мы уже говорим о деталях будщих гарантий безопасности для Украины и региона", – сказал президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1064800990803788/

Контекст:

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, выступая 21 января в австралийском Институте Лоуи, говорила о развитии трехсторонних связей с Украиной и Польшей.

После выступления Трасс британская некоммерческая организация "Совет по геостратегии" опубликовала в Twitter карту, показав, как может выглядеть трехсторонний союз Украины, Польши и Великобритании.

О том, что премьер-министр Британии Борис Джонсон и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Украину намерены объявить о новом формате трехстороннего сотрудничества с Украиной, стало известно 31 января.

26 мая Corriere Della Sera со ссылкой на собственные источники написала, что Джонсон предложил Зеленскому план создания альянса вне Европейского союзаВ него, по данным издания, помимо Великобритании и Украины, могут войти Польша, Эстония, Латвия, Литва, а на более поздних этапах – Турция.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Польша, Великобритания, Владимир Зеленский, безопасность, сотрудничество
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