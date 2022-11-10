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ПВО, ракеты к ним и к HIMARS. В Пентагоне рассказали о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн

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США с января 2021 года выделили Украине помощи в области безопасности на сумму более $19,3 млрд, отметили в Пентагоне
США с января 2021 года выделили Украине помощи в области безопасности на сумму более $19,3 млрд, отметили в Пентагоне
Фото: depositphotos.com

Минобороны США 10 ноября объявило о санкционировании президентом выделения помощи Украине на сумму до $400 млн для удовлетворения ее критически важных потребностей в сфере безопасности и обороны.

Разрешение является 25-м изъятием оборудования администрацией президента Джо Байдена из запасов минобороны для Украины с августа 2021 года, отметили в Пентагоне.

Как уточнили в минобороны США, новый пакет включает:

  • ракеты для ЗРК Hawk;
  • четыре ЗРК Avenger и ракеты Stinger к ним;
  • дополнительные ракеты для РСЗО HIMARS;
  • 21 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 500 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • 10 тыс. 120-мм минометных снарядов;
  • 100 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV);
  • 400 гранатометов;
  • стрелковое оружие, оптика и более 20 млн патронов к стрелковому оружию;
  • подрывное оборудование для расчистки препятствий;
  • защитное снаряжение для холодной погоды.

"В условиях безжалостных и жестоких воздушных атак России на критически важную инфраструктуру Украины дополнительные возможности противовоздушной обороны имеют решающее значение. Ракеты HAWK, которые будут модернизированы за счет средств Инициативы содействия безопасности Украины, дополнят недавнее обязательство Испании предоставить пусковые установки Hawk, чтобы помочь Украине справиться с этой угрозой, – говорится в сообщении. – Системы ПВО ближнего радиуса действия Avenger также предоставят Украине возможность защищать украинские войска и критически важную инфраструктуру от беспилотных летательных систем и вертолетов".

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь. В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины.

В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

В общей сложности, по данным Пентагона на 10 ноября, США выделили Украине помощи в области безопасности на сумму более $19,3 млрд с января 2021 года. С 2014 года США выделили Украине более $21,4 млрд на помощь в области безопасности, из которых более $18,6 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.

Теги: Россия, США, Украина, оружие, Джо Байден, Пентагон, вертолет, ПВО, военная помощь, угрозы, РСЗО, артиллерия, гранатомет, война России против Украины, ракеты, президент, безопасность, инфраструктура, миномет, Stinger, HIMARS
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