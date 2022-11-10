В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине, в него войдут ракеты для систем ПВО Hawk

Усиленная противовоздушная оборона будет иметь решающее значение для Украины, отметил Салливан Фото: wikipedia.org

Об этом на брифинге заявил советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщил CNN.

В частности, США предоставят Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, такие как ракеты для систем ПВО Hawk, а также системы Avenger.

По словам Салливана, это оборудование дополнит другие средства противовоздушной обороны, переданные Украине союзниками и партнерами США.

Советник Байдена отметил, что "усиленная противовоздушная оборона будет иметь решающее значение для Украины, поскольку Россия продолжает применять крылатые ракеты и беспилотники иранского производства для нападения на критически важную гражданскую инфраструктуру".

Как сообщает портал "Мілітарний", MIM-23 Hawk – американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности производства компании Raytheon. Максимальная дальность перехвата целей – до 40 км при максимальной высоте 18 км. На каждой мобильной пусковой установке размещаются по три зенитных ракеты MIM-23. Пусковые установки могут быть как самоходными, так и прицепными.