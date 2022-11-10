В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине, в него войдут ракеты для систем ПВО Hawk

Об этом на брифинге заявил советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщил CNN.
В частности, США предоставят Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, такие как ракеты для систем ПВО Hawk, а также системы Avenger.
По словам Салливана, это оборудование дополнит другие средства противовоздушной обороны, переданные Украине союзниками и партнерами США.
Советник Байдена отметил, что "усиленная противовоздушная оборона будет иметь решающее значение для Украины, поскольку Россия продолжает применять крылатые ракеты и беспилотники иранского производства для нападения на критически важную гражданскую инфраструктуру".
Как сообщает портал "Мілітарний", MIM-23 Hawk – американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности производства компании Raytheon. Максимальная дальность перехвата целей – до 40 км при максимальной высоте 18 км. На каждой мобильной пусковой установке размещаются по три зенитных ракеты MIM-23. Пусковые установки могут быть как самоходными, так и прицепными.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь. В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины.
В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".
4 ноября США объявили о пакете военной помощи для Украины на $400 млн. В частности, он предполагал финансирование модернизации ракет к комплексам ПВО Hawk для включения в будущие пакеты военной помощи.
Четыре системы ПВО Hawk передала Украине Испания, 10 ноября в минобороны страны анонсировали передачу еще двух комплексов ПВО.
В общей сложности, по данным Пентагона на 4 ноября, США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $18,9 млрд с января 2021 года. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $21 млрд, из которых более $18,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.