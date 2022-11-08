"Следующая осязаемая цель – самолеты". Советник Резникова перечислил средства защиты неба, которые уже получила Украина

Получение систем ПВО, которые сейчас есть у Украины, когда-то казалось невозможным, напомнили в Минобороны Фото: EPA (иллюстративное)

"В Украину зашли первые два комплекса NASAMS, а также Aspide. Напомню. В августе 2021 года тогда ещё вице-премьер Алексей Резников во время визита в США поднял тему передачи Украине средств ПВО. Звучали разные форматы, в том числе – размещение американских расчетов в формате "не-баз" (чтоб не нарушать Конституцию). Тогда альтернативно одаренная публика в Украине организованно посмеивалась. Мол, шутить изволите, какое ПВО/ПРО?" – написал Копытько.

Он напомнил также, что в ноябре 2021 года, ровно год назад, во время визита в Вашингтон уже в статусе министра обороны Резников просил передать Украине Stingers.

"Тогда был ответ – это невозможно. Невозможно и все… Первые 100 Stingers появились в конце января 2022 года (из Литвы с разрешения США)" – отметил советник министра обороны.

Он перечислил средства защиты неба, которое на сегодня получила Украина, если "условно расставить их по эшелонам":

ПЗРК – Stinger, Piorun, GROM, Mistral, LMM Martlet, Starstreak;

ЗРК и ЗАК – Stormer HVM, Dual Mount Stinger, Aspide, Gepard. На подходе Crotale;

"условные "БУКи" – ЗРК IRIS-T, NASAMS. На подходе Hawk;

"условный С-300" – дискутируется передача SAMP-T.

"Плюс куплен-получен ряд систем советского образца. Относительно отечественных ЗРК пока ничего говорить не буду, всему свое время. О каком-то насыщении пока речь не идет, средств ПВО/ПРО явно недостаточно. Но главное – произошел тектонический сдвиг. Дальше будет только усиление", – подчеркнул Копытько.

По его словам, хотя, с одной стороны, это радует, с другой – "прозревшие западные деятели вызывают крайне смешанные чувства".

"Ибо сегодня они говорят теми словами, которые им адресовали год назад. Вот прям до буквы. И у этого прозрения страшная цена… Работа продолжается. Следующая осязаемая цель – самолеты", – подытожил эксперт.