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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Следующая осязаемая цель – самолеты". Советник Резникова перечислил средства защиты неба, которые уже получила Украина

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Получение систем ПВО, которые сейчас есть у Украины, когда-то казалось невозможным, напомнили в Минобороны
Получение систем ПВО, которые сейчас есть у Украины, когда-то казалось невозможным, напомнили в Минобороны
Фото: EPA (иллюстративное)

7 ноября Украина получила первые зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide, и, хотя средств ПВО\ПРО пока явно недостаточно, можно сказать, что произошел тектонический сдвиг в отношении партнеров, считает советник министра обороны Украины Алексей Копытько. Об этом он написал 7 ноября в Facebook.

"В Украину зашли первые два комплекса NASAMS, а также Aspide. Напомню. В августе 2021 года тогда ещё вице-премьер Алексей Резников во время визита в США поднял тему передачи Украине средств ПВО. Звучали разные форматы, в том числе – размещение американских расчетов в формате "не-баз" (чтоб не нарушать Конституцию). Тогда альтернативно одаренная публика в Украине организованно посмеивалась. Мол, шутить изволите, какое ПВО/ПРО?" – написал Копытько. 

Он напомнил также, что в ноябре 2021 года, ровно год назад, во время визита в Вашингтон уже в статусе министра обороны Резников просил передать Украине Stingers.

"Тогда был ответ – это невозможно. Невозможно и все… Первые 100 Stingers появились в конце января 2022 года (из Литвы с разрешения США)" – отметил советник министра обороны.

Он перечислил средства защиты неба, которое на сегодня получила Украина, если "условно расставить их по эшелонам":

  • ПЗРК – Stinger, Piorun, GROM, Mistral, LMM Martlet, Starstreak;
  • ЗРК и ЗАК – Stormer HVM, Dual Mount Stinger, Aspide, Gepard. На подходе Crotale;
  • "условные "БУКи" – ЗРК IRIS-T, NASAMS. На подходе Hawk;
  • "условный С-300" – дискутируется передача SAMP-T.

"Плюс куплен-получен ряд систем советского образца. Относительно отечественных ЗРК пока ничего говорить не буду, всему свое время. О каком-то насыщении пока речь не идет, средств ПВО/ПРО явно недостаточно. Но главное – произошел тектонический сдвиг. Дальше будет только усиление", – подчеркнул Копытько.

По его словам, хотя, с одной стороны, это радует, с другой – "прозревшие западные деятели вызывают крайне смешанные чувства".

"Ибо сегодня они говорят теми словами, которые им адресовали год назад. Вот прям до буквы. И у этого прозрения страшная цена… Работа продолжается. Следующая осязаемая цель – самолеты", – подытожил эксперт. 

https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid0EEFGSdC4xXq7XMtUQbczBJeTi91NnsWV8zT5s6M7zKRo6fFk2eUDvP4McDX41kzjl

Контекст:

12 октября в Брюсселе состоялось шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что главная тема заседания – укрепление украинской ПВО.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шестой "Рамштайн" историческим, так как речь идет о принятии "решений по закрытию нашего неба". Согласно заявлению главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, партнеры Украины считают возможным предоставление стране комплексов ПВО для создания интегрированной системы ПВО/ПРО.

11 октября Резников объявил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.

Передачу Испанией Украине четырех систем ПВО Hawk анонсировал 13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг.

США обязались поставить в Украину восемь NASAMS, в октябре украинские военные обучались их применению, отметили в Пентагоне. 7 ноября первые две системы прибыли в страну

1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность Парижа помочь Украине в укреплении ПВО.

У Украины есть договоренности о системах ПВО, которые пока не объявлены, сообщили в МИД 4 ноября.

Теги: авиация, ПВО, военная помощь, Алексей Резников, ПРО, война России против Украины, Stinger, Алексей Копытько, NASAMS
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