Зеленский: Мы очень нуждаемся в комплексах ПВО SAMP-T, которые производит Италия совместно с Германией и Францией

Зеленский: На сегодня системы ПВО для нас – приоритет Фото: EPA

"На сегодня для нас это [системы ПВО] приоритет. Вы знаете почему. Потому что мы хотим, чтобы наши люди вернулись домой из-за границы, чтобы их дети имели возможность пойти в школу, университет. А без безопасности, без ПВО мы не сможем этого обеспечить", – сказал он.

Зеленский отметил, что системы ПВО производят не много стран.

"Италия изготовляет вместе с Францией и Германией комплексы SAMP-T. И мы в них очень нуждаемся. Это мой сигнал. Я говорил об этом итальянскому правительству. И мы были бы очень благодарны, если бы оно помогло нам в этом вопросе. Без этого мы не сможем запустить экономику, страна не будет работать, экономика не будет расти", – заявил глава государства.