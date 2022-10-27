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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Мы очень нуждаемся в комплексах ПВО SAMP-T, которые производит Италия совместно с Германией и Францией

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Зеленский: На сегодня системы ПВО для нас приоритет
Зеленский: На сегодня системы ПВО для нас – приоритет
Фото: EPA

Украина нуждается в системах противовоздушной обороны, в частности в комплексах SAMP-T, которые вместе с Францией и Германией производит Италия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera, опубликованном 27 октября на YouTube-канале Офиса президента.

"На сегодня для нас это [системы ПВО] приоритет. Вы знаете почему. Потому что мы хотим, чтобы наши люди вернулись домой из-за границы, чтобы их дети имели возможность пойти в школу, университет. А без безопасности, без ПВО мы не сможем этого обеспечить", – сказал он.

Зеленский отметил, что системы ПВО производят не много стран.

"Италия изготовляет вместе с Францией и Германией комплексы SAMP-T. И мы в них очень нуждаемся. Это мой сигнал. Я говорил об этом итальянскому правительству. И мы были бы очень благодарны, если бы оно помогло нам в этом вопросе. Без этого мы не сможем запустить экономику, страна не будет работать, экономика не будет расти", – заявил глава государства.

Контекст:

Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она оказывает военную помощь Украине, но списки поставок не публикует.

22 июня Сенат Италии большинством голосов одобрил резолюцию с призывом продлить помощь Украине в ее войне против России, сообщило Corriere della Sera. 27 июля парламентский комитет по безопасности Италии (Copasir) одобрил указ министерства обороны о передаче четвертого пакета военной помощи Украине, сообщило издание Fatto Quotidiano. В его состав входят военная техника и оборудование.

26 октября новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая в Сенате, заявила, что единственным способом ускорить мирное соглашение между Украиной и Россией является помощь украинской стороне военными средствами.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Италия, ПВО, военная помощь, Владимир Зеленский
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