Новые системы существенно укрепляют ПВО Украины, защита неба не 100-процентная, но мы движемся к цели – Зеленский

Зеленский: Недавняя эскалация российского ракетного и дронового террора привела лишь к тому, что мир отвечает – отвечает новой помощью Украине Фото: president.gov.ua

Он рассказал, что в понедельник оккупанты нанесли по более чем 50 населенным пунктам Украины, применяли ракеты, авиацию, реактивные системы залпового огня.

"Повсюду отвечаем. Есть и необходимые результаты – сбит очередной российский самолет, – добавил он. Получили и новые системы, существенно укрепляющие нашу противовоздушную оборону. Защита украинского неба, конечно, не 100-процентная, но постепенно мы движемся к нашей цели. На сегодняшний день можно сказать, что недавняя эскалация российского ракетного и дронового террора привела лишь к тому, что мир отвечает – отвечает новой помощью Украине. Мы сделаем все, чтобы к этой помощи присоединилось больше стран".