Испания поставит в Украину системы ПВО Hawk – Кулеба

"Я очень рад, что новый пакет есть, он уже на пути в Украину, и в ближайшее время наше государство укрепит свою обороноспособность", – сказал Кулеба.
По его словам, в пакет помощи войдут четыре системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, батарея зенитно-ракетного комплекса Aspide и ракеты к ней, а также другое вооружение. Кулеба добавил – это то, о чем Украина просила Испанию.
Глава МИД Испании Альбарес сегодня прибыл в Украину с рабочим визитом.
Как сообщает портал "Мілітарний", MIM-23 Hawk – американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности производства компании Raytheon. Максимальная дальность перехвата целей – до 40 км при максимальной высоте 18 км. На каждой мобильной пусковой установке размещаются по три зенитных ракеты MIM-23. Пусковые установки могут быть как самоходными, так и прицепными.
Испания поддерживает Украину после полномасштабного вторжения России 24 февраля. Передачу Испанией Украине четырех систем ПВО Hawk анонсировал 13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Ранее, в середине сентября, Испания отправила в Украину пять самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных артсистем.
Также ожидалось, что Испания передаст Украине 40 боевых танков Leopard 2 немецкого производства. Однако 10 июня издание Spiegel сообщило, что власти Германии не дали разрешения Испании на поставку.