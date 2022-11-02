Испания поставит в Украину системы ПВО Hawk – Кулеба

"Я очень рад, что новый пакет есть, он уже на пути в Украину, и в ближайшее время наше государство укрепит свою обороноспособность", – сказал Кулеба.

По его словам, в пакет помощи войдут четыре системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, батарея зенитно-ракетного комплекса Aspide и ракеты к ней, а также другое вооружение. Кулеба добавил – это то, о чем Украина просила Испанию.

Глава МИД Испании Альбарес сегодня прибыл в Украину с рабочим визитом.