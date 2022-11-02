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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Испания поставит в Украину системы ПВО Hawk – Кулеба

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Испания поставит Украине четыре системы ПВО Hawk
Испания поставит Украине четыре системы ПВО Hawk
Фото: wikipedia.org

Испания выделила Украине новый пакет военной помощи, который включает системы ПВО. Об этом 2 ноября сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга по итогам встречи с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом. Видео брифинга опубликовала пресс-служба украинского МИД.

"Я очень рад, что новый пакет есть, он уже на пути в Украину, и в ближайшее время наше государство укрепит свою обороноспособность", – сказал Кулеба.

По его словам, в пакет помощи войдут четыре системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, батарея зенитно-ракетного комплекса Aspide и ракеты к ней, а также другое вооружение. Кулеба добавил – это то, о чем Украина просила Испанию.

Глава МИД Испании Альбарес сегодня прибыл в Украину с рабочим визитом.

Контекст:

Как сообщает портал "Мілітарний", MIM-23 Hawk – американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности производства компании Raytheon. Максимальная дальность перехвата целей – до 40 км при максимальной высоте 18 км. На каждой мобильной пусковой установке размещаются по три зенитных ракеты MIM-23. Пусковые установки могут быть как самоходными, так и прицепными.

Испания поддерживает Украину после полномасштабного вторжения России 24 февраля. Передачу Испанией Украине четырех систем ПВО Hawk анонсировал 13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее, в середине сентября, Испания отправила в Украину пять самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных артсистем.

Также ожидалось, что Испания передаст Украине 40 боевых танков Leopard 2 немецкого производства. Однако 10 июня издание Spiegel сообщило, что власти Германии не дали разрешения Испании на поставку.

Теги: Украина, Испания, Йенс Столтенберг, ПВО, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, МИД Испании, война России против Украины, встреча
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