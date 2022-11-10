Испания даст Украине еще две системы ПВО Hawk, всего их станет шесть

Также Испания передаст батарею гаубиц 105/14, использованию которых в Испании в настоящий момент обучается 21 украинец, и электрогенераторы.

Глава отдела двусторонних отношений Европейского региона, украинский полковник Юлия Тарасюк поблагодарила за помощь и напомнила, что Испания первой прислала Украине зимнее обмундирование.

Роблес ответила насчет формы, что это было 77 тыс. единиц, с которых нужно было спороть испанский флаг и нашить украинский.

Ранее Испания передала нашей стране четыре системы ПВО Hawk.

Контекст:

Как сообщает портал "Мілітарний", MIM-23 Hawk – американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности производства компании Raytheon. Максимальная дальность перехвата целей – до 40 км при максимальной высоте 18 км. На каждой мобильной пусковой установке размещаются по три зенитных ракеты MIM-23. Пусковые установки могут быть как самоходными, так и прицепными.

Испания поддерживает Украину после полномасштабного вторжения России 24 февраля. Передачу Испанией Украине четырех систем ПВО Hawk анонсировал 13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В середине сентября Испания отправила в Украину пять самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных артсистем.