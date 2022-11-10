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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Испания даст Украине еще две системы ПВО Hawk, всего их станет шесть

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Глава минобороны Испании Маргарита Роблес (справа) встретилась с украинскими военными, в том числе полковником Юлией Тарасюк (слева)
Глава минобороны Испании Маргарита Роблес (справа) встретилась с украинскими военными, в том числе полковником Юлией Тарасюк (слева)
Фото: defensa.gob.es

Испания отправит Украине еще две системы ПВО Hawk. Об этом рассказала министр обороны Испании Маргарита Роблес во время встречи с украинскими военными, которые проходят там обучение. Об этом сообщает Infodefensa.com 10 октября.

Также Испания передаст батарею гаубиц 105/14, использованию которых в Испании в настоящий момент обучается 21 украинец, и электрогенераторы.

Глава отдела двусторонних отношений Европейского региона, украинский полковник Юлия Тарасюк поблагодарила за помощь и напомнила, что Испания первой прислала Украине зимнее обмундирование.

Роблес ответила насчет формы, что это было 77 тыс. единиц, с которых нужно было спороть испанский флаг и нашить украинский.

Ранее Испания передала нашей стране четыре системы ПВО Hawk.

Контекст:

Как сообщает портал "Мілітарний", MIM-23 Hawk – американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности производства компании Raytheon. Максимальная дальность перехвата целей – до 40 км при максимальной высоте 18 км. На каждой мобильной пусковой установке размещаются по три зенитных ракеты MIM-23. Пусковые установки могут быть как самоходными, так и прицепными.

Испания поддерживает Украину после полномасштабного вторжения России 24 февраля. Передачу Испанией Украине четырех систем ПВО Hawk анонсировал 13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В середине сентября Испания отправила в Украину пять самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных артсистем.

Теги: Испания, ПВО, военная помощь, война России против Украины, гаубица
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