Стефанчук направил в Конгресс США письмо с просьбой передать Украине системы ПВО для защиты от атак иранских дронов – СМИ

Соответствующее письмо Стефанчук направил в Конгресс США, сообщил ABC News, в распоряжении которого оказался документ.
Отмечается, что C-RAM имеют встроенный радар для отслеживания угроз и скорострельную пушку для их уничтожения.
Украина также обратилось с официальным запросом на поставку систем C-RAM к администрации президента США Джо Байдена, отметил ABC News со ссылкой на источник.
Кроме того, как указал телеканал, Стефанчук попросил высокопоставленных американских законодателей помочь в обращении к администрации Байдена с просьбой предоставить Киеву дальнобойные ракеты.
Россия этой осенью применяет в войне против Украины как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".
3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.
В МИД Украины заявили, что будут "принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование Россией иранского оружия для убийств украинцев и уничтожения критической инфраструктуры".