Стефанчук направил в Конгресс США письмо с просьбой передать Украине системы ПВО для защиты от атак иранских дронов – СМИ

Стефанчук попросил американских законодателей помочь в обращении к администрации Байдена с просьбой предоставить Украине дальнобойные ракеты, отметил ABC News Фото: depositphotos.com

Соответствующее письмо Стефанчук направил в Конгресс США, сообщил ABC News, в распоряжении которого оказался документ.

Отмечается, что C-RAM имеют встроенный радар для отслеживания угроз и скорострельную пушку для их уничтожения.

Украина также обратилось с официальным запросом на поставку систем C-RAM к администрации президента США Джо Байдена, отметил ABC News со ссылкой на источник.

Кроме того, как указал телеканал, Стефанчук попросил высокопоставленных американских законодателей помочь в обращении к администрации Байдена с просьбой предоставить Киеву дальнобойные ракеты.