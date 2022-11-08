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Стефанчук направил в Конгресс США письмо с просьбой передать Украине системы ПВО для защиты от атак иранских дронов – СМИ

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Стефанчук попросил американских законодателей помочь в обращении к администрации Байдена с просьбой предоставить Украине дальнобойные ракеты, отметил ABC News
Стефанчук попросил американских законодателей помочь в обращении к администрации Байдена с просьбой предоставить Украине дальнобойные ракеты, отметил ABC News
Фото: depositphotos.com

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук призвал США предоставить Украине высокомобильные системы ПВО C-RAM для защиты "важных объектов, особенно важных электростанций" от иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые применяет Россия.

Соответствующее письмо Стефанчук направил в Конгресс США, сообщил ABC News, в распоряжении которого оказался документ.

Отмечается, что C-RAM имеют встроенный радар для отслеживания угроз и скорострельную пушку для их уничтожения.

Украина также обратилось с официальным запросом на поставку систем C-RAM к администрации президента США Джо Байдена, отметил ABC News со ссылкой на источник.

Кроме того, как указал телеканал, Стефанчук попросил высокопоставленных американских законодателей помочь в обращении к администрации Байдена с просьбой предоставить Киеву дальнобойные ракеты.

Контекст:

Россия этой осенью применяет в войне против Украины как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".

3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.

В МИД Украины заявили, что будут "принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование Россией иранского оружия для убийств украинцев и уничтожения критической инфраструктуры".

Теги: Верховная Рада, Россия, СМИ, США, Украина, Иран, Джо Байден, Конгресс США, агрессия, ПВО, военная помощь, беспилотники, обстрелы, ракеты, президент, инфраструктура, электростанция, Руслан Стефанчук, письмо
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