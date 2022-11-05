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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников о новом пакете помощи от США: Инвестиция в безопасный XXI век

Резников поблагодарил президента и министра обороны США, а также американский народ
Резников поблагодарил президента и министра обороны США, а также американский народ
Фото: EPA

Министр обороны Алексей Резников поблагодарил США за предоставление Украине нового пакета военной помощи в объеме $400 млн. Сообщение он опубликовал в Twitter.

"Новый пакет помощи США в сфере безопасности стоимостью $400 млн является еще одним шагом к победе добра над злом и инвестицией в безопасный ХХІ век. Каждая система ПВО спасет десятки украинских жизней. Каждый танк уничтожит сотни захватчиков", – написал министр. 

Он поблагодарил президента США Джо Байдена, министра обороны Ллойда Остина и американский народ. 

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь. В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины.

В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

4 ноября США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $400 млн. Он будет включать финансирование модернизации ракет к комплексам ПВО Hawk для включения в будущие пакеты военной помощи; 45 модернизированных танков Т-72Б с усовершенствованной оптикой, средствами связи и броней; 1100 тактических беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost; 40 бронированных речных катеров; финансирование ремонта 250 бронетранспортеров M1117; тактические защищенные системы связи и наблюдения.

В Пентагоне уточнили, что США оплатят ремонт и модернизацию 45 чешских танков, а ремонт еще 45 оплатят Нидерланды. Часть танков доставят в Украину до конца декабря, остальные – в 2023 году.

В общей сложности, по данным Пентагона на 4 ноября, США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $18,9 млрд с января 2021 года. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $21 млрд, из которых более $18,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

Теги: США, военная помощь, Алексей Резников, война России против Украины
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