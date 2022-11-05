ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посол Украины считает, что есть основания надеяться на поставки Украине танков Leopard

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина хочет получить от Германии танки Leopard
Украина хочет получить от Германии танки Leopard
Фото: EPA

Посол Украины в Берлине Алексей Макеев считает, что есть основания надеяться на поставки Украине немецких танков Leopard. Об этом он заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, сообщил канал ntv,

"У нас есть основания надеяться, что будет принято решение о доставке Leopard 2 из Германии напрямую в Украину", – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Украине нужны танки, и сообщил, что по этому вопросу ведутся переговоры с правительством Германии.

Макеев также сказал, что нужно прекратить говорить о "нежелании провоцировать Россию".

Дипломат отметил, что Германия "продемонстрировала лидерство", поставив Украине системы противоракетной обороны IRIS-T.

"И мы ожидаем эту лидирующую роль в других системах вооружения. К ним относятся основные боевые танки и бронетранспортеры, такие как Leopard, Marder, Fuchs и Dingo", – сказал он.

Макеев также сказал, что каждый день чувствует помощь Германии. Он призвал немцев поддержать Украину.

Контекст:

Известно, что танки Украине предоставила Польша. Партию советских Т-72 передали весной, о поставке еще одной партии – танков PT-91 Twardy (это польская модификация Т-72) – стало известно 25 июля. О количестве переданных единиц техники ни Польша, ни Украина не сообщают. 

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил в июле, что не хочет называть эти цифры – "враг узнает об этом на поле боя". 

4 ноября Пентагон сообщил, что передаст Украине 45 отремонтированных и модернизованных чешских танков Т-72. Еще 45 отремонтируют и передадут Нидерланды. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что первые 26 танков Украина получит до конца года.

Теги: Германия, танки, военная помощь, Алексей Макеев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери
"С именем Верка мне пророчили профессию стрелочницы". Вера Брежнева вспомнила, как была студенткой и рассчитывала тормозной путь локомотива
"С именем Верка мне пророчили профессию стрелочницы". Вера Брежнева вспомнила, как была студенткой и рассчитывала тормозной путь локомотива
"У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана". Данилко рассказал, почему его отец бил мать:
"У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана". Данилко рассказал, почему его отец бил мать:
Маси Найем: Мы сейчас можем говорить что угодно о моем глазе, называть меня пиратом – это нормально для меня
Маси Найем: Мы сейчас можем говорить что угодно о моем глазе, называть меня пиратом – это нормально для меня
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев
"Это невозможно вычеркнуть". Певец Козловский рассказал, почему в 2018 году ездил выступать в РФ на 9 мая
"Это невозможно вычеркнуть". Певец Козловский рассказал, почему в 2018 году ездил выступать в РФ на 9 мая
На Takflix выпустили дебютный фильм режиссера Кведаравичюса, убитого в Мариуполе российскими оккупантами
На Takflix выпустили дебютный фильм режиссера Кведаравичюса, убитого в Мариуполе российскими оккупантами
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой
Певица Приходько назвала Потапа своим главным разочарованием
Певица Приходько назвала Потапа своим главным разочарованием
"Безупречная красота". 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
"Безупречная красота". 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
Жена Усика показала его объятия с сыном. Фото
Жена Усика показала его объятия с сыном. Фото
64-летняя Мадонна станцевала в прозрачном топе и расстегнутых штанах
64-летняя Мадонна станцевала в прозрачном топе и расстегнутых штанах
Гордон стал гостем благотворительного онлайн-марафона Поляковой для сбора 1 млн грн на закупку бионических протезов
Гордон стал гостем благотворительного онлайн-марафона Поляковой для сбора 1 млн грн на закупку бионических протезов
"Такое ощущение, что все это было в другой жизни". Гребенщиков показал снимок со свадьбы 35-летней давности
"Такое ощущение, что все это было в другой жизни". Гребенщиков показал снимок со свадьбы 35-летней давности
СМИ сообщили, что в Украину в персональном вагоне едет Стивен Кинг. "Укрзалізниця" опровергла фейк и обратилась к писателю
СМИ сообщили, что в Украину в персональном вагоне едет Стивен Кинг. "Укрзалізниця" опровергла фейк и обратилась к писателю
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм (109401)
2
Пропагандист Соловьев оскорбил Ефросинину и ее семью. Маша ответила матом (91335)
3
"Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине". Земфира на концерте в Лондоне сделала заявление (55384)
4
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео (50822)
5
"Мы знакомы очень давно". Данилко рассказал, какие отношения у него были с Зеленским до его президентства (43159)
6
"И пальто, и модель супер, особенно грудь пышная". В сети обсуждают Мейхер, которая покружилась перед камерой (33245)
7
"Максимальный депресняк". Вторая жена Остапчука после новостей о разводе рассказала, чем теперь занимается (31425)
8
Данилко: Первый муж мамы сидел за изнасилование, хотя этого не делал. Она говорит, что у него была проблема и у них ничего не было (29792)
 
 
 
 