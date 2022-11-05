Посол Украины считает, что есть основания надеяться на поставки Украине танков Leopard

"У нас есть основания надеяться, что будет принято решение о доставке Leopard 2 из Германии напрямую в Украину", – сказал дипломат.
Он подчеркнул, что Украине нужны танки, и сообщил, что по этому вопросу ведутся переговоры с правительством Германии.
Макеев также сказал, что нужно прекратить говорить о "нежелании провоцировать Россию".
Дипломат отметил, что Германия "продемонстрировала лидерство", поставив Украине системы противоракетной обороны IRIS-T.
"И мы ожидаем эту лидирующую роль в других системах вооружения. К ним относятся основные боевые танки и бронетранспортеры, такие как Leopard, Marder, Fuchs и Dingo", – сказал он.
Макеев также сказал, что каждый день чувствует помощь Германии. Он призвал немцев поддержать Украину.
Известно, что танки Украине предоставила Польша. Партию советских Т-72 передали весной, о поставке еще одной партии – танков PT-91 Twardy (это польская модификация Т-72) – стало известно 25 июля. О количестве переданных единиц техники ни Польша, ни Украина не сообщают.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил в июле, что не хочет называть эти цифры – "враг узнает об этом на поле боя".
4 ноября Пентагон сообщил, что передаст Украине 45 отремонтированных и модернизованных чешских танков Т-72. Еще 45 отремонтируют и передадут Нидерланды. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что первые 26 танков Украина получит до конца года.