Посол Украины считает, что есть основания надеяться на поставки Украине танков Leopard

"У нас есть основания надеяться, что будет принято решение о доставке Leopard 2 из Германии напрямую в Украину", – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Украине нужны танки, и сообщил, что по этому вопросу ведутся переговоры с правительством Германии.

Макеев также сказал, что нужно прекратить говорить о "нежелании провоцировать Россию".

Дипломат отметил, что Германия "продемонстрировала лидерство", поставив Украине системы противоракетной обороны IRIS-T.

"И мы ожидаем эту лидирующую роль в других системах вооружения. К ним относятся основные боевые танки и бронетранспортеры, такие как Leopard, Marder, Fuchs и Dingo", – сказал он.

Макеев также сказал, что каждый день чувствует помощь Германии. Он призвал немцев поддержать Украину.