ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Тональность немецких медиа абсолютно проукраинская – посол Украины в Германии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Макеев: За неделю в Германии я почувствовал не только солидарность немецких граждан, но и правильные оценки того, что происходит в Украине
Макеев: За неделю в Германии я почувствовал не только солидарность немецких граждан, но и правильные оценки того, что происходит в Украине
Фото: EPA

Сейчас, в отличие от ситуации год назад, в немецких медиа верно оценивают ситуацию и используют правильные термины для описания войны РФ против Украины, считает новый посол Украины в Германии Алексей Макеев. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

"Сегодня в немецких медиа никто не говорит о том, что это война в Украине, что цены повышаются из-за Украины. Акценты абсолютно четкие: это из-за войны России, из-за обстрелов, из-за зависимости от российского газа, из-за провокации РФ против государств Запада", – подчеркнул Макеев. 

В ответ на вопрос, как дипломат собирается влиять на немецкие СМИ, пишущие в своих статьях Ukraine-Krieg ("украинская война") вместо "российско-украинская война", он подчеркнул, что немецкие журналисты правильно расставляют акценты в материалах.

"Я внимательно смотрю на немецкий медиаландшафт. И даже когда речь идет об Ukraine-Krieg – акценты верны. Тональность немецких медиа абсолютно проукраинская. В отличие от формулировок, которые использовались год назад, когда говорили об "обеих сторонах" и "конфликте". Сейчас это российская война, российские обстрелы, а не какие-то берущиеся с неба обстрелы", – сказал он.

Макеев пообещал, что если в посольстве увидят использование терминов, дезориентирующих немецкое общество, то будут обращать на это внимание.

"Но за неделю в Германии я почувствовал не только солидарность немецких граждан, но и правильные оценки того, что происходит в Украине и как называть эту войну", – сказал он.

Контекст:

24 октября Макеев вручил верительные грамоты президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и официально приступил к обязанностям посла Украины. До него эту должность восемь лет занимал Андрей Мельник.

Теги: СМИ, Германия, Алексей Макеев, журналисты, война России против Украины, медиа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Остапчук ответил на вопрос о разводе со своей второй женой
Остапчук ответил на вопрос о разводе со своей второй женой
Уэст восхищался лидером нацистской Германии и хотел назвать свой альбом в его честь – CNN
Уэст восхищался лидером нацистской Германии и хотел назвать свой альбом в его честь – CNN
"Это история украинской семьи в деревне, оккупированной российскими солдатами". Роднянский в США снимет фильм о нападении РФ на Украину
"Это история украинской семьи в деревне, оккупированной российскими солдатами". Роднянский в США снимет фильм о нападении РФ на Украину
Жена Тигипко, мать троих детей, снялась в корсете, имитирующем тело без одежды
Жена Тигипко, мать троих детей, снялась в корсете, имитирующем тело без одежды
Звезду фильма "Девятая рота" признали виновным в "дискредитации" армии РФ
Звезду фильма "Девятая рота" признали виновным в "дискредитации" армии РФ
20-летняя Иващенко похвасталась фигурой в купальнике
20-летняя Иващенко похвасталась фигурой в купальнике
Кэти Перри отреагировала на конфуз со "сломанным" глазом
Кэти Перри отреагировала на конфуз со "сломанным" глазом
Арестович о последнем выступлении Путина: Мертвые хоронят своих мертвецов. Придет очередь, и похоронят самих себя
Арестович о последнем выступлении Путина: Мертвые хоронят своих мертвецов. Придет очередь, и похоронят самих себя
  Рианна после шестилетней паузы презентовала новую песню. Она стала саундтреком к фильму "Черная Пантера: Ваканда навсегда". Видео
  Рианна после шестилетней паузы презентовала новую песню. Она стала саундтреком к фильму "Черная Пантера: Ваканда навсегда". Видео
40-летний Яма, переехавший в США, в тренировочном зале заявил, что работает на победу
40-летний Яма, переехавший в США, в тренировочном зале заявил, что работает на победу
"Губки для поцелуев". Бех-Романчук с ярким макияжем восхитила новым образом
"Губки для поцелуев". Бех-Романчук с ярким макияжем восхитила новым образом
"Ани Лорак упустила свое счастье". Налчаджиоглу перед камерой потрогал бюст своей новой избранницы
"Ани Лорак упустила свое счастье". Налчаджиоглу перед камерой потрогал бюст своей новой избранницы
Проживающая в Монако Свитолина показала прогулку с новорожденной дочерью
Проживающая в Монако Свитолина показала прогулку с новорожденной дочерью
Боржемская рассказала, почему не увезла детей в Европу
Боржемская рассказала, почему не увезла детей в Европу
"Три дня без алкоголя". Полякова рассказала, что чувствует
"Три дня без алкоголя". Полякова рассказала, что чувствует
"Ножки супер", "Такая уж красавица". Тина Кароль снялась в полный рост в декольтированном платье с перьями
"Ножки супер", "Такая уж красавица". Тина Кароль снялась в полный рост в декольтированном платье с перьями
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Получилось обосраться", "Можете больше не гадать насчет болезни плешивого". В сети высмеяли Путина после слов об отношениях РФ с Западом (689086)
2
"Меган Фокс нервно курит". 33-летняя Мишина снялась в ультрамини и ботфортах на полу (135254)
3
Разработчики заявили, что из-за голоса Арестовича пользователи начали удалять приложение "Воздушная тревога" (128704)
4
Яковина о побеге Собчак: Эта история гораздо проще. Спектакль устроили по ее просьбе, чтобы выглядело так, будто за ней охотится лично Путин (91782)
5
38-летний Остапчук после двух лет брака развелся со второй женой – СМИ (65823)
6
"Ну, а как больно ударить?" Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Ани Лорак, Повалий, Тодоренко (44169)
7
"Горячая, красивая и сексуальная". В сети показали, как Рианна в откровенных трусах станцевала тверк (39762)
8
"Давай, лентяй. Если не придешь, потащим". Жена командира полка "Азов" Прокопенко обратилась к подписчикам накануне благотворительного забега (38074)
 
 
 
 