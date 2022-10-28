Тональность немецких медиа абсолютно проукраинская – посол Украины в Германии

Макеев: За неделю в Германии я почувствовал не только солидарность немецких граждан, но и правильные оценки того, что происходит в Украине Фото: EPA

"Сегодня в немецких медиа никто не говорит о том, что это война в Украине, что цены повышаются из-за Украины. Акценты абсолютно четкие: это из-за войны России, из-за обстрелов, из-за зависимости от российского газа, из-за провокации РФ против государств Запада", – подчеркнул Макеев.

В ответ на вопрос, как дипломат собирается влиять на немецкие СМИ, пишущие в своих статьях Ukraine-Krieg ("украинская война") вместо "российско-украинская война", он подчеркнул, что немецкие журналисты правильно расставляют акценты в материалах.

"Я внимательно смотрю на немецкий медиаландшафт. И даже когда речь идет об Ukraine-Krieg – акценты верны. Тональность немецких медиа абсолютно проукраинская. В отличие от формулировок, которые использовались год назад, когда говорили об "обеих сторонах" и "конфликте". Сейчас это российская война, российские обстрелы, а не какие-то берущиеся с неба обстрелы", – сказал он.

Макеев пообещал, что если в посольстве увидят использование терминов, дезориентирующих немецкое общество, то будут обращать на это внимание.

"Но за неделю в Германии я почувствовал не только солидарность немецких граждан, но и правильные оценки того, что происходит в Украине и как называть эту войну", – сказал он.