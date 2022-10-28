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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Мы вспоминаем изгнание нацистов, приближая изгнание рашистов. Положение зла становится цугцвангом

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Зеленский: Мы чтим украинцев, которые боролись и победили нацизм в годы Второй мировой войны. Сегодня мы это делаем, держа в руках не цветы, а оружие
Зеленский: Мы чтим украинцев, которые боролись и победили нацизм в годы Второй мировой войны. Сегодня мы это делаем, держа в руках не цветы, а оружие
Фото: president.gov.ua

28 октября в Украине отмечают день освобождения от нацистов во Второй мировой войне, напомнил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованном на сайте Офиса президента.

"Каждый год в этот день мы отмечаем освобождение Украины от нацистских оккупантов. Мы чтим украинцев, которые боролись и победили нацизм в годы Второй мировой войны. Сегодня мы это делаем, держа в руках не цветы, а оружие. Сегодня сохранить память о подвигах наших предков означает защитить их достижения. Мы вспоминаем изгнание нацистов, приближая изгнание рашистов", – отметил он. 

Зеленский сказал, что "новое зло наступает мгновенно", когда мир не замечает этого. 

"Кое-кто сонный, кто-то глубоко спит. Кто-то не обращает внимания. Кто-то не придает значения. В общем, все молчат и думают одинаково: меня не коснется. Война где-то далеко. Где-то в Приднестровье. Это забота молдаван. Где-то в Абхазии и Осетии. Это забота грузин. Где-то в Крыму и в Донбассе. Это забота украинцев. Нас обойдет. За нами не прилетит. За нами не придут. К сожалению, как результат, это становится заботой всех", – подчеркнул он. 

Нацизм стал примером и вернулся "в новой маске и с новыми лозунгами", но с той же целью, продолжил Зеленский. 

"Заминировать ДнепроГЭС или захватить Запорожскую АЭС. Сбрасывать бомбы на красный крест или надпись "дети". Воровать зерно по "Хунгерплану" или создавать угрозу голода всей планете. Похищать и вывозить людей. Похищать и увозить детей. Форма зла стала другой, но суть осталась неизменной. Зло всегда начинает [...] и действует одинаково. Но рано или поздно о военных преступлениях становится известно. Реакция мира становится болезненной. Политика умиротворения становится жестким противодействием. Положение зла становится цугцвангом. Так что зло всегда заканчивает одинаково. Оккупант становится капитулянтом. Захватчик – беглецом. Военные преступники становятся подсудимыми, агрессия – приговором. Разрушения становятся репарациями. Вражеская техника становится музейными экспонатами. Подвиги дедушек становятся победами внуков", – резюмировал он. 

Контекст:

День освобождения Украины от нацистских захватчиков с 2009 года отмечают 28 октября, в день, когда войска нацистской Германии и ее союзников полностью покинули территорию Украины. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Украина, Грузия, Приднестровье, нацизм, война, Абхазия, Вторая мировая война, голод, дети, Владимир Зеленский, нацисты, война России против Украины, разрушения, ДнепроГЭС, войска
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