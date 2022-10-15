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Зеленский присвоил звание Героя Украины 99-летнему сотенному УПА Симчичу, который 32 года провел в советских лагерях

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Симчич удостоился высшей степени отличия Украины за героизм, проявленный в борьбе за ее независимость
Симчич удостоился высшей степени отличия Украины за героизм, проявленный в борьбе за ее независимость
Фото: city-adm.lviv.ua

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины 99-летнему сотенному Украинской повстанческой армии, политзаключенному советских концлагерей Мирославу Симчичу. Соответствующий указ №699/2022 от 14 октября опубликован на сайте главы государства.

Симчич удостоился высшей степени отличия Украины с вручением ордена "Золотая звезда" "за героизм, проявленный в борьбе за независимость Украины, выдающиеся личные заслуги в становлении украинской государственности, многолетнюю плодотворную общественную деятельность". 

Симчич (позывной Кривонос) родился в 1923 году в селе Выжний Березов (сейчас – Косовский района Ивано-Франковской области). В УПА служил в 19431948 годах. 

В январе 1945 года Симчич принимал участие в боях за Космач Ивано-Франковской области, в которых, по словам самого сотенного УПА, погибло 450 энкавэдэшников, в том числе командир дивизии генерал-майор Сергей Дергачев. Воспоминания Симчича опубликованы на сайте виртуального музея "Диссидентское движение в Украине".

"Космач в то время был выпадной базой нашего отряда Коломыйского округа. Большевики называли это село "бандеровской столицей". Мы туда приходили на отдых, на доукомплектование людьми, оружием, продовольствием... [Большевики] еще осенью [1944 года], когда была разграблена Коломыя, угрожали нам, что придут на рождественские праздники вместе с нами "праздновать". То есть придут нас там ликвидировать. К этому мы были подготовлены", – рассказал Симчич.

Большевики пришли в этот район немного позже – в середине января 1945-го. По словам Симчича, чтобы не подвергать село опасности, УПА отступила. 

"Там было полно наших войск, но мы не захотели принимать бой в селе, чтобы село не горело. Отступили из села. На окраины Космача, в лесную местность, большевики зашли триумфально: они надеялись, что будет им сопротивление, а тут никакого сопротивления нет. Чуть-чуть расслабились – и начал Ванька гулять: грабить людей, насиловать женщин и так далее. Что они умели делать – это не надо рассказывать, это все знают. Когда большевики расслабились, наши части окружили Космач и начали их бить", – вспомнил Симчич. 

В боях за Космач он получил тяжелое пулевое ранение руки. 

В 1948 году во время облавы Симчича задержали. Командира УПА приговорили к 25 годам лишения свободы за участие в деятельности УПА, а затем – к такому же сроку за "участие в националистической группировке". Симчич отсидел в советских лагерях 32 года и шесть месяцев и был освобожден в 1985 году. Только в 2017 году суд его реабилитировал, напомнило издание "АрміяInform"

Симчич живет в Коломые. Проект "Локальная история" напомнил в Facebook, что он – единственный повстанец, которому установили прижизненный памятник – в Коломые в 2008 году. 

https://www.facebook.com/LokalnaIstoria/posts/2090048644507883

Контекст:

В 2021 году Верховная Рада проголосовала за предоставление Симчичу звания Героя Украины. Соответствующее обращение к президенту поддержало 238 депутатов. 

На сайте президента было зарегистрировано пять петиций с предложением присвоить командиру УПА звание Героя, а в Facebook запустили флешмоб #симчич_герой, во время которого с такой же просьбой к Зеленскому обратились военнослужащие, которые сейчас защищают Украину от российских оккупантов.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Ивано-Франковская область, Коломыя, Вторая мировая война, УПА, Герой Украины, Владимир Зеленский, Мирослав Симчич
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