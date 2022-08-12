Скончалась последняя связная главнокомандующего УПА Шухевича

"Отошла в вечность последняя связная Романа Шухевича Дарка Гусяк, настоящая мученица и подвижница. С юных лет принадлежала к ОУН, была всегда на ответственных участках труда. Затем стала связной Романа Шухевича, арестована в 1950 году, отбыла 25 лет тюрьмы", – написал он.

Юрий Шухевич рассказал, что Дарку Гусяк преследовали и после ее выхода из тюрьмы, а оставили в покое только после развала Советского Союза.

Историк Мыкола Посивныч сообщил "Радіо Свобода", что 98-летняя Гусяк жила во Львове, о ней заботились монахини.

"С начала 1990-х занималась созданием женских организаций, Конгресса украинских националистов, уделяла внимание воспитанию молодежи. Это была женщина, считавшая, что основное внимание и ставка должна быть на молодежи. Подготовленные кадры могут развивать украинское государство, считала Дарка Гусяк. Не имея собственной семьи, она посвятила всю свою жизнь освобождению Украины", – сказал он.

Еще одна связная главнокомандующего УПА, Ольга Илькив, скончалась в декабре 2021 года во Львове на 102-м году жизни.