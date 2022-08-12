Скончалась последняя связная главнокомандующего УПА Шухевича

"Отошла в вечность последняя связная Романа Шухевича Дарка Гусяк, настоящая мученица и подвижница. С юных лет принадлежала к ОУН, была всегда на ответственных участках труда. Затем стала связной Романа Шухевича, арестована в 1950 году, отбыла 25 лет тюрьмы", – написал он.
Юрий Шухевич рассказал, что Дарку Гусяк преследовали и после ее выхода из тюрьмы, а оставили в покое только после развала Советского Союза.
Историк Мыкола Посивныч сообщил "Радіо Свобода", что 98-летняя Гусяк жила во Львове, о ней заботились монахини.
"С начала 1990-х занималась созданием женских организаций, Конгресса украинских националистов, уделяла внимание воспитанию молодежи. Это была женщина, считавшая, что основное внимание и ставка должна быть на молодежи. Подготовленные кадры могут развивать украинское государство, считала Дарка Гусяк. Не имея собственной семьи, она посвятила всю свою жизнь освобождению Украины", – сказал он.
Еще одна связная главнокомандующего УПА, Ольга Илькив, скончалась в декабре 2021 года во Львове на 102-м году жизни.
Шухевич – украинский политический и государственный деятель, главнокомандующий Украинской повстанческой армией. Он родился 30 июня 1907 года, был убит 5 марта 1950 года органами госбезопасности СССР.
В 2015 году парламент Украины одобрил закон о правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке. УПА признали организацией, которая боролась за украинскую государственность.