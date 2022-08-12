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Скончалась последняя связная главнокомандующего УПА Шухевича

В тюрьме Гусак отсидела 25 лет, отметил Шухевич
В тюрьме Гусак отсидела 25 лет, отметил Шухевич
Юрій-Шухевич / Facebook

12 августа умерла Дарка Гусяк, которая была связной главнокомандующего Украинской повстанческой армией Романа Шухевича. Об этом в Fаcebook проинформировал его сын, Юрий Шухевич.

"Отошла в вечность последняя связная Романа Шухевича Дарка Гусяк, настоящая мученица и подвижница. С юных лет принадлежала к ОУН, была всегда на ответственных участках труда. Затем стала связной Романа Шухевича, арестована в 1950 году, отбыла 25 лет тюрьмы", – написал он.

Юрий Шухевич рассказал, что Дарку Гусяк преследовали и после ее выхода из тюрьмы, а оставили в покое только после развала Советского Союза.

https://www.facebook.com/jurij.shukhevych/posts/pfbid02FVNEyauTwbBxyhhBDZ6UaLbdnBMBfkWGs5zgaQMZj6ZemtK8Cu7Ayax6bCV1wfMol

Историк Мыкола Посивныч сообщил "Радіо Свобода", что 98-летняя Гусяк жила во Львове, о ней заботились монахини.

"С начала 1990-х занималась созданием женских организаций, Конгресса украинских националистов, уделяла внимание воспитанию молодежи. Это была женщина, считавшая, что основное внимание и ставка должна быть на молодежи. Подготовленные кадры могут развивать украинское государство, считала Дарка Гусяк. Не имея собственной семьи, она посвятила всю свою жизнь освобождению Украины", – сказал он.

Еще одна связная главнокомандующего УПА, Ольга Илькив, скончалась в декабре 2021 года во Львове на 102-м году жизни.

Контекст:

Шухевич – украинский политический и государственный деятель, главнокомандующий Украинской повстанческой армией. Он родился 30 июня 1907 года, был убит 5 марта 1950 года органами госбезопасности СССР.

В 2015 году парламент Украины одобрил закон о правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке. УПА признали организацией, которая боролась за украинскую государственность.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: СССР, смерть, тюрьма, Юрий Шухевич, УПА, независимость, молодежь, националисты, Роман Шухевич, память
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