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Во Львове на 102-м году жизни скончалась связная Шухевича с позывным Роксоляна

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Илькив в этом году отметила 101-летие
Илькив в этом году отметила 101-летие
Фото: city-adm.lviv.ua

Во Львове на 102-м году жизни скончалась Ольга Илькив, связная главнокомандующего Украинской повстанческой армией Романа Шухевича. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Горсовет выразил соболезнования родным и близким умершей, известной львовянки. 

"Легендарная женщина, посвятившая всю свою долгую, насыщенную жизнь служению Украине. За ее спиной – годы преследований, советских тюрем и тяжелой ежедневной борьбы. Непостижимая потеря для нашего города и нашей страны", – отметил мэр Львова Андрей Садовый.

Илькив в годы Второй мировой войны руководила женской сетью ОУН Львова, была связной главнокомандующего УПА Романа Шухевича с позывным Роксоляна. Увлекалась поэзией, сама писала стихи под псевдонимом О. Зверобой. В 1950 году была арестована сотрудниками КГБ и 14 лет провела в советских тюрьмах.

В 2008 году награждена Орденом княгини Ольги ІІІ степени. Член Львовского краевого братства ветеранов национально-освободительной борьбы.

Контекст:

Шухевич – украинский политический и государственный деятель, главнокомандующий Украинской повстанческой армией. Он родился 30 июня 1907 года, был убит 5 марта 1950 года органами госбезопасности СССР.

В 2015 году парламент Украины одобрил закон о правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке. УПА признали организацией, которая боролась за украинскую государственность.

Теги: Львов, смерть, некролог, Андрей Садовый, УПА, Роман Шухевич
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