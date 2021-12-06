Во Львове на 102-м году жизни скончалась связная Шухевича с позывным Роксоляна

Илькив в этом году отметила 101-летие Фото: city-adm.lviv.ua

Горсовет выразил соболезнования родным и близким умершей, известной львовянки.

"Легендарная женщина, посвятившая всю свою долгую, насыщенную жизнь служению Украине. За ее спиной – годы преследований, советских тюрем и тяжелой ежедневной борьбы. Непостижимая потеря для нашего города и нашей страны", – отметил мэр Львова Андрей Садовый.

Илькив в годы Второй мировой войны руководила женской сетью ОУН Львова, была связной главнокомандующего УПА Романа Шухевича с позывным Роксоляна. Увлекалась поэзией, сама писала стихи под псевдонимом О. Зверобой. В 1950 году была арестована сотрудниками КГБ и 14 лет провела в советских тюрьмах.

В 2008 году награждена Орденом княгини Ольги ІІІ степени. Член Львовского краевого братства ветеранов национально-освободительной борьбы.