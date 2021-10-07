Во Львовской области обнаружили братскую могилу воинов УПА

Эксперты пришли к выводу, что тела погибших забрали с поля боя и хаотично сбросили в яму Фото: Меморіально-пошуковий центр "Доля" / Facebook

Были эксгумированы останки 16 человек, в том числе одной женщины.

По словам экспертов, большинство мужчин погибли в молодом возрасте в результате огнестрельных ран. У нескольких погибших, как определили эксперты, были травмы, нанесенные тупым предметом либо незадолго до гибели, либо в момент смерти.

"По результатам антропологических исследований можно сделать вывод, что удары наносили в голову и лицо тупым предметом или прикладом винтовки. Как правило, таким образом вели себя НКВДисты с задержанными или ранеными воинами", – говорится в сообщении.

Сохранились некоторые личные вещи бойцов.

В центре пришли к выводу, что тела погибших забрали с поля боя и хаотично сбросили в яму.