Скончалась солистка дуэта "Баккара" Мария Мендиола

"Моя дорогая Мария, прекрасный художник, но для меня прежде всего друг. Она сегодня ушла от нас. Невозможно передать словами. Я могу только поблагодарить за ту любовь, которую получила от тебя", – отмечено в посте.

В сообщении не указали причину смерти певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BACCARA (@baccaraoficial)

В 1990-х Мендиола создала проект New Baccara и выступала с певицей Мариссой Перес. В 2008 году ей поставили диагноз "артрит", после этого Перес заменила Кристина Севилья, именно она сообщила новость о смерти Мендиолы, отмечает ВВС.