Умерла известная польская актриса Барбара Поломска

Поломска умерла в возрасте 87 лет. Причина смерти, как и точная дата ухода актрисы из жизни, не указана.

Информацию о смерти актрисы, которую называли польской Брижит Бардо, подтвердили в театре в Лодзи, в котором она служила.

"Бася Поломская, выдающаяся фигура польского кино и театра, скончалась. Это невероятно. Она была одним из столпов и символов Универсального театра в Лодзи, с которым она была связана 64 лет.", – сообщили в некрологе.