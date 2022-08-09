Бульвар Шоубиз
 
09 августа, 2022
 
Новости

В США скончалась 73-летняя актриса и певица Оливия Ньютон-Джон, которая 30 лет боролась с раком

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ньютон-Джон прославилась благодаря фильму "Бриолин"
Ньютон-Джон прославилась благодаря фильму "Бриолин"
Фото: ЕРА

В Калифорнии (США) 8 августа умерла 73-летняя британско-австралийская актриса и певица Оливия Ньютон-Джон. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление ее мужа.

Супруг не назвал причины смерти Ньютон-Джон, но напомнил, что она 30 лет боролась с раком.

Контекст:

Ньютон-Джон родилась в Великобритании 26 сентября 1948 года. Она прославилась благодаря фильму "Бриолин" (1978). За время кинокарьеры актриса сыграла около 150 ролей. 

Как певица Ньютон-Джон выпустила 26 сольных альбомов и 67 синглов.

В 1992 году у нее диагностировали рак груди. Знаменитость все эти годы боролась с болезнью и активно занималась просветительской деятельностью, помогающей предупредить и выявить заболевание на ранних стадиях. 

Теги: смерть, рак, болезнь, актриса, певица, диагноз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Пономарев: Украинский президент назначит следующее российское правительство
  Пономарев: Украинский президент назначит следующее российское правительство
Дмитрий ГОРДОН
Гордон: Я единственный человек в Украине, против которого РФ применила такой спектр мер
Гордон: Я единственный человек в Украине, против которого РФ применила такой спектр мер
  Ефросинина: Мне знакомый психоаналитик сказал: "Нужен новый Фрейд, который разъяснит, что происходит с такими людьми, как эти россияне-животные"
  Ефросинина: Мне знакомый психоаналитик сказал: "Нужен новый Фрейд, который разъяснит, что происходит с такими людьми, как эти россияне-животные"
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"О, Ева, ты такая сексуальная лиса!" 47-летняя Лонгория показала свою прогулку в шортах
"О, Ева, ты такая сексуальная лиса!" 47-летняя Лонгория показала свою прогулку в шортах
"Никогда моим мотиватором не были деньги". Monatik рассказал, почему выступал в России после 2014 года
"Никогда моим мотиватором не были деньги". Monatik рассказал, почему выступал в России после 2014 года
  Звезда "Женского квартала" Кекелия рассекретила имя новорожденного сына
  Звезда "Женского квартала" Кекелия рассекретила имя новорожденного сына
В США скончалась 73-летняя актриса и певица Оливия Ньютон-Джон, которая 30 лет боролась с раком
В США скончалась 73-летняя актриса и певица Оливия Ньютон-Джон, которая 30 лет боролась с раком
"С бухлом", "Вульгарщина". Волочкова снялась с бутылкой. В сети ее пристыдили
"С бухлом", "Вульгарщина". Волочкова снялась с бутылкой. В сети ее пристыдили
"Чудесная парочка", "Обычное фото двух классных мужиков". Арестович показал новое селфи в обнимку с "презирающим его за вранье" Подоляком
"Чудесная парочка", "Обычное фото двух классных мужиков". Арестович показал новое селфи в обнимку с "презирающим его за вранье" Подоляком
"Такая горячая штучка!", "Что за великолепная женщина!" 40-летняя Бейонсе засветила бедра перед камерой
"Такая горячая штучка!", "Что за великолепная женщина!" 40-летняя Бейонсе засветила бедра перед камерой
"Сытный и вкусный завтрак". Хименес-Браво поделился рецептом блюда из яиц
"Сытный и вкусный завтрак". Хименес-Браво поделился рецептом блюда из яиц
Голливудская звезда Джессика Честейн в "Охматдете" встретилась с детьми из Херсона, Харькова, Одессы. Фото
Голливудская звезда Джессика Честейн в "Охматдете" встретилась с детьми из Херсона, Харькова, Одессы. Фото
"Единственная и неповторимая", "Убийственный огонь". Агилера вышла на сцену в боди и ботфортах. Видео
"Единственная и неповторимая", "Убийственный огонь". Агилера вышла на сцену в боди и ботфортах. Видео
"Ура!" 49-летняя Клум в купальнике попрыгала перед камерой
"Ура!" 49-летняя Клум в купальнике попрыгала перед камерой
"Мама не должна так сидеть, еще и в платье", "Выглядит так, как будто снова родила". В сети обсуждают фото Мишиной с сыном
"Мама не должна так сидеть, еще и в платье", "Выглядит так, как будто снова родила". В сети обсуждают фото Мишиной с сыном
"Красота в незамутненном виде". Макаревич показал предмет, который купил на барахолке
"Красота в незамутненном виде". Макаревич показал предмет, который купил на барахолке
Кларнетист Юлиан Милкис: Путин – одержимый маньяк. Он обрек на страшные жертвы Украину. Но она победит в этой ужасной войне
Кларнетист Юлиан Милкис: Путин – одержимый маньяк. Он обрек на страшные жертвы Украину. Но она победит в этой ужасной войне
Галина ГРИШИНА
"Я люблю тебя, Киев". Каминская сообщила, что вернулась в Украину из Нидерландов
"Я люблю тебя, Киев". Каминская сообщила, что вернулась в Украину из Нидерландов
850 км за 18 дней. Стендапер из "Лиги смеха" отправился в реалити-поход по Украине, чтобы собрать деньги на три скорые помощи для фронта
850 км за 18 дней. Стендапер из "Лиги смеха" отправился в реалити-поход по Украине, чтобы собрать деньги на три скорые помощи для фронта
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 