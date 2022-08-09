В США скончалась 73-летняя актриса и певица Оливия Ньютон-Джон, которая 30 лет боролась с раком

Супруг не назвал причины смерти Ньютон-Джон, но напомнил, что она 30 лет боролась с раком.

Контекст:

Ньютон-Джон родилась в Великобритании 26 сентября 1948 года. Она прославилась благодаря фильму "Бриолин" (1978). За время кинокарьеры актриса сыграла около 150 ролей.

Как певица Ньютон-Джон выпустила 26 сольных альбомов и 67 синглов.

В 1992 году у нее диагностировали рак груди. Знаменитость все эти годы боролась с болезнью и активно занималась просветительской деятельностью, помогающей предупредить и выявить заболевание на ранних стадиях.