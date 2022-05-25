"Потеряла литры крови". Plus size модель Грэм рассказала, как едва не умерла во время домашних родов

По словам Грэм, она рожала в присутствии акушерок, дети появились на свет с разницей в два часа и семь минут, но после родов она потеряла сознание, так как у нее открылось сильное кровотечение.
Грэм уточнила, что "потеряла литры крови", а после этого не могла ходить в течение недели и около двух месяцев не выходила из дома.
Знаменитость не рассказала, что стало причиной кровотечения, но призналась, что за год до этого, в феврале 2021 года, потеряла ребенка на раннем сроке беременности. Она назвала это "одной из самых больших потерь в своей жизни".
Эшли Грэм снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.
В 2010 году Грэм вышла замуж за оператора Джастина Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. Супруги назвали сына Исааком.
7 января 2022 года Грэм родила двойню. Супруги назвали сыновей Малачи и Роман.