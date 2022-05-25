Бульвар Шоубиз
 
25 мая, 2022
 
Новости

"Потеряла литры крови". Plus size модель Грэм рассказала, как едва не умерла во время домашних родов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Грэм впервые призналась, что в начале 2021 года у нее случился выкидыш
Грэм впервые призналась, что в начале 2021 года у нее случился выкидыш
Фото: ashleygraham / Instagram

Американская plus size модель Эшли Грэм в интервью изданию Glamour рассказала, что едва не умерла в январе 2022 года во время домашних родов, когда на свет появились ее сыновья.

По словам Грэм, она рожала в присутствии акушерок, дети появились на свет с разницей в два часа и семь минут, но после родов она потеряла сознание, так как у нее открылось сильное кровотечение. 

Грэм уточнила, что "потеряла литры крови", а после этого не могла ходить в течение недели и около двух месяцев не выходила из дома.

Знаменитость не рассказала, что стало причиной кровотечения, но призналась, что за год до этого, в феврале 2021 года, потеряла ребенка на раннем сроке беременности. Она назвала это "одной из самых больших потерь в своей жизни".

Контекст:

Эшли Грэм снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

В 2010 году Грэм вышла замуж за оператора Джастина Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. Супруги назвали сына Исааком.

7 января 2022 года Грэм родила двойню. Супруги назвали сыновей Малачи и Роман. 

Теги: дети, беременность, Эшли Грэм, модель, Glamour
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Елена ПОСКАННАЯ
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
Дмитрий ГОРДОН
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы должны быть готовы встретить врага в своем дворе". Хименес-Браво взял в руки оружие
"Мы должны быть готовы встретить врага в своем дворе". Хименес-Браво взял в руки оружие
"Потеряла литры крови". Plus size модель Грэм рассказала, как едва не умерла во время домашних родов
"Потеряла литры крови". Plus size модель Грэм рассказала, как едва не умерла во время домашних родов
Мадонна показала, как сейчас выглядят все ее приемные дети
Мадонна показала, как сейчас выглядят все ее приемные дети
"Какими же мы были счастливыми". Вера Брежнева высказалась о жизни до войны
"Какими же мы были счастливыми". Вера Брежнева высказалась о жизни до войны
  "Пили воду из батарей, ели кусок сала три дня". Цимбалюк рассказал, как его родственники жили в оккупированном Мариуполе
  "Пили воду из батарей, ели кусок сала три дня". Цимбалюк рассказал, как его родственники жили в оккупированном Мариуполе
  "Я – воин на сцене. Вот там я боеспособен". Выступающий за границей в поддержку Украины Дорн рассказал, в какой стране живут его жена и дети
  "Я – воин на сцене. Вот там я боеспособен". Выступающий за границей в поддержку Украины Дорн рассказал, в какой стране живут его жена и дети
Melovin с коллегами за два концерта в Германии собрал на авто для ВСУ
Melovin с коллегами за два концерта в Германии собрал на авто для ВСУ
"Я похожа на миллионера?" Ровинская возмутилась предложением передать ВСУ свои авто, которые остались в Украине после ее переезда в США
"Я похожа на миллионера?" Ровинская возмутилась предложением передать ВСУ свои авто, которые остались в Украине после ее переезда в США
  Анатолий Анатолич, который после начала войны переехал во Францию, рассказал о своей зарплате
  Анатолий Анатолич, который после начала войны переехал во Францию, рассказал о своей зарплате
  "Болезненная тема". Мишина высказалась об отношениях с близкими родственниками в аннексированном РФ Крыму
  "Болезненная тема". Мишина высказалась об отношениях с близкими родственниками в аннексированном РФ Крыму
"Счастлив их обнять!" Андрей Шевченко показал встречу с матерью, сестрой и племянницей в Италии
"Счастлив их обнять!" Андрей Шевченко показал встречу с матерью, сестрой и племянницей в Италии
"Мы не были готовы к такому коварному вторжению дурного соседа". Осадчая показала селфи, которое сделала утром в первый день войны
"Мы не были готовы к такому коварному вторжению дурного соседа". Осадчая показала селфи, которое сделала утром в первый день войны
  "Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами"
  "Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами"
Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась оригинальным рецептом приготовления спагетти
Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась оригинальным рецептом приготовления спагетти
  "Наші надавали раші". Потап записал трек на украинском языке в поддержку ВСУ. Видео
  "Наші надавали раші". Потап записал трек на украинском языке в поддержку ВСУ. Видео
"Кто это?", "Помолодел сразу". Цимбалюк состриг волосы, сбрил усы и бороду. Фото
"Кто это?", "Помолодел сразу". Цимбалюк состриг волосы, сбрил усы и бороду. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 