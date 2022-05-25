"Потеряла литры крови". Plus size модель Грэм рассказала, как едва не умерла во время домашних родов

Грэм впервые призналась, что в начале 2021 года у нее случился выкидыш Фото: ashleygraham / Instagram

По словам Грэм, она рожала в присутствии акушерок, дети появились на свет с разницей в два часа и семь минут, но после родов она потеряла сознание, так как у нее открылось сильное кровотечение.

Грэм уточнила, что "потеряла литры крови", а после этого не могла ходить в течение недели и около двух месяцев не выходила из дома.

Знаменитость не рассказала, что стало причиной кровотечения, но призналась, что за год до этого, в феврале 2021 года, потеряла ребенка на раннем сроке беременности. Она назвала это "одной из самых больших потерь в своей жизни".