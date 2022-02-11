"До сих пор не могу поверить, что у меня трое детей". Plus size модель Грэм впервые показала новорожденных сыновей

Грэм позирует в кадре на диване с двумя детьми на руках – при этом одного из сыновей она кормит грудью, а второго прижала к себе.
"Малачи и Роман – мои мальчики были лучшими учителями и самым большим напоминанием о том, что я могу делать сложные вещи. Это было нелегко, но оно того стоило. До сих пор не могу поверить, что у меня трое детей", – написала она.
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Эшли Грэм снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.
В 2010 году модель вышла замуж за оператора Джастина Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. Супруги назвали сына Исааком. 13 июля 2021 года стало известно, что Грэм вскоре во второй раз станет матерью – она находится в ожидании двойни. 7 января 2022 года Грэм сообщила о рождении сыновей.