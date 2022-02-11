"До сих пор не могу поверить, что у меня трое детей". Plus size модель Грэм впервые показала новорожденных сыновей

Грэм позирует в кадре на диване с двумя детьми на руках – при этом одного из сыновей она кормит грудью, а второго прижала к себе.

"Малачи и Роман – мои мальчики были лучшими учителями и самым большим напоминанием о том, что я могу делать сложные вещи. Это было нелегко, но оно того стоило. До сих пор не могу поверить, что у меня трое детей", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)