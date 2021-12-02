"Мои растяжки похожи на древо жизни". Беременная plus-size-модель Эшли Грэм полностью обнажилась для фото

"Джастин говорит, что мои растяжки похожи на древо жизни", – подписала она публикацию, имея в виду слова мужа – оператора Джастина Ирвина.

За первый час после публикации фото 34-летней Грэм собрало около 160 тыс. лайков.

"Согласна! И это абсолютно красиво. Они всегда расскажут вашу историю, поэтому носите их с гордостью", – написала essey82.

"Женское тело – это чудо", – прокомментировала iskra.

"Ты выглядишь невероятно", – отметила pekaris4real.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)