Бульвар Шоубиз
 
21 сентября, 2021
 
Новости

Беременная plus size модель Грэм показала реакцию мужа на новость о двойне. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Грэм беременна двойней
Грэм беременна двойней
Фото: shleygraham / Instagram

Беременная plus size модель Эшли Грэм 20 сентября разместила в Instagram семейное видео, на котором показана реакция ее мужа сперва на новость о том, что она во второй раз беременна, а затем на то, что у них родится двойня и это снова будут мальчики – супруги воспитывают полуторагодовалого сына.

"Серьезно?" – переспросил супруг Грэм во время ультразвукового исследования.

Его жена, узнав, что у нее родятся два сына, рассмеялась. 

Контекст:

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

В 2010 году модель вышла замуж за оператора Джастина Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. Супруги назвали сына Исааком. 13 июля 2021 года стало известно, что Грэм вскоре во второй раз станет матерью.

Теги: дети, беременность, Эшли Грэм, модель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Легенда научной фантастики – снова на большом экране. Обзор фильма "Дюна"
  Легенда научной фантастики – снова на большом экране. Обзор фильма "Дюна"
Ольга БЕРЕЗЮК
  Режиссер Быков: В фильме "Дурак" есть цитата: "Мы живем, как свиньи, и дохнем, как свиньи, потому что мы друг другу никто". Это ощущение и рождает абсолютный произвол системы
  Режиссер Быков: В фильме "Дурак" есть цитата: "Мы живем, как свиньи, и дохнем, как свиньи, потому что мы друг другу никто". Это ощущение и рождает абсолютный произвол системы
Дмитрий ГОРДОН
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин со своей беременной невестой рассекретили пол будущего ребенка
19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин со своей беременной невестой рассекретили пол будущего ребенка
"В трусах и пиджаке", " Очень красивые ножки". В сети обсуждают образ Каменских на прогулке в мини-шортах и куртке
"В трусах и пиджаке", " Очень красивые ножки". В сети обсуждают образ Каменских на прогулке в мини-шортах и куртке
Рэп-певица Ники Минаж заявила о случае распухших яичек после вакцинации в Тринидад и Тобаго. Министр здравоохранения страны прокомментировал
Рэп-певица Ники Минаж заявила о случае распухших яичек после вакцинации в Тринидад и Тобаго. Министр здравоохранения страны прокомментировал
Беременная plus size модель Грэм показала реакцию мужа на новость о двойне. Видео
Беременная plus size модель Грэм показала реакцию мужа на новость о двойне. Видео
Спирс вернулась в Instagram и опубликовала первый пост после удаления страницы
Спирс вернулась в Instagram и опубликовала первый пост после удаления страницы
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Наш пацан с района". Эктор Хименес-Браво снялся в стиле гопника – в Adidas, с семечками и на корточках
"Наш пацан с района". Эктор Хименес-Браво снялся в стиле гопника – в Adidas, с семечками и на корточках
"Образ и мейк прям топчик", "Красотка". Maruv спела в образе "садо-мазо"
"Образ и мейк прям топчик", "Красотка". Maruv спела в образе "садо-мазо"
"Какой красавчик!", "Славный котенок". Анатолич показал сына Нила, которому исполнилось два месяца
"Какой красавчик!", "Славный котенок". Анатолич показал сына Нила, которому исполнилось два месяца
"Божественно красиво", "Чернявый крут, конечно". Чмерковский, Яма и Кухар станцевали под "Грязные танцы". Видео
"Божественно красиво", "Чернявый крут, конечно". Чмерковский, Яма и Кухар станцевали под "Грязные танцы". Видео
"Нежные и вкусные". Домашние пончики. Легкий рецепт
"Нежные и вкусные". Домашние пончики. Легкий рецепт
Крапивина после расставания с Лободой заявила о создании своего музыкального лейбла
Крапивина после расставания с Лободой заявила о создании своего музыкального лейбла
  Стриптизер Суровцев рассказал, как реагирует на сравнение с российским коллегой Тарзаном
  Стриптизер Суровцев рассказал, как реагирует на сравнение с российским коллегой Тарзаном
Алина Паш, Дорофеева и Kazka. Как прошел сольный концерт группы Tvorchi на киевском велотреке. Фото
Алина Паш, Дорофеева и Kazka. Как прошел сольный концерт группы Tvorchi на киевском велотреке. Фото
  Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
  Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
  Заменившая Тину Кароль на шоу "Танцы со звездами" Онуфрийчук рассказала, как попала на проект
  Заменившая Тину Кароль на шоу "Танцы со звездами" Онуфрийчук рассказала, как попала на проект
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS