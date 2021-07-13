Бульвар Шоубиз
 
13 июля, 2021
 
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33-летняя пышнотелая модель Грэм снялась полуобнаженной в поле, засветив округлившийся живот

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В январе 2020 года Грэм родила первенца
В январе 2020 года Грэм родила первенца
Фото: shleygraham / Instagram

33-летняя американская plus size модель Эшли Грэм 13 июля разместила в Instagram фото, на котором запечатлена с округлившимся животом. Она отметила, что фото сделал ее муж, фотограф Джастин Ирвин.

Знаменитость позирует в объективе супруга полуобнаженной, накинув на плечи белую рубашку. Одной рукой она придерживает одежду на груди, а второй поддерживает живот. Фотосессия проходила на природе.

"Прошлый год был полон крошечных сюрпризов, больших горестей, знакомых начинаний и новых историй. Я только начинаю осмысливать, что эта следующая глава значит для нас", – подписала фото Грэм.

Модель не сообщила прямо, что снова беременна, но ее подписчики восприняли публикацию как новость о скором пополнении в ее семье и принялись поздравлять.

Некоторые при этом выразили сомнения, действительно ли Грэм ждет второго ребенка.

"Это ее второй ребенок?" – интересуются фолловеры.

"Вот я о том же думаю. В замешательстве", – ответили на предыдущий вопрос пользователи сети. До этого модель публиковала снимки, на которых не было видно округлившегося живота.

Издание People 13 июля со ссылкой на публикацию в микроблоге модели опубликовало статью под заголовком "Эшли Грэм беременна! Модель со своим мужем Джастином Ирвином ждет второго ребенка: Наша следующая глава".

Контекст:

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

В 2010 году модель вышла замуж за оператора Джастина Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. Супруги назвали сына Исааком.

Теги: дети, беременность, Эшли Грэм, модель
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