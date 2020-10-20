"Во всей красе". Модель plus-size Грэм оголилась полностью

32-летняя пышнотелая американская модель Эшли Грэм позировала в ванной без белья.

32-летняя пышнотелая американская модель Эшли Грэм в Instagram крупным планом обнародовала селфи, снятое в ванной комнате.



"Голая большая девочка", – написала она.

"Ненавижу, что это воспринимается как "большая девочка". Я не вижу ничего, кроме красивой, естественно фигуристой женщины во всей ее красе, супер сексуальной и женственной", – отметила подписчица gratefulmama86.

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue. Грэм родила сына 18 января. О беременности она сообщила в августе 2019 года. С отцом ребенка, оператором Джастином Ирвином, Грэм живет в браке с 2010 года.