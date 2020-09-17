"Этот красивый живот нес и сотворил маленькую жизнь". Грэм показала крупным планом растяжки

Пышнотелая американская модель Эшли Грэм, родившая первенца, сняла ню-видео.

32-летняя пышнотелая американская модель Эшли Грэм в Instagram крупным планом показала растяжки внизу живота. Грэм свела руки на оголенном животе, сложив их в форме сердца.

Пост она сопроводила разноцветными сердечками.

"Этот красивый живот нес и сотворил маленькую человеческую жизнь", – отметила подписчица helenachristensen.

Грэм родила сына 18 января. О беременности она сообщила в августе 2019 года.

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

С Джастином Ирвином Грэм живет в браке с 2010 года.