"Такая секси", "Мне бы вашу уверенность". Беременная модель Грэм выложила в сеть фото в бикини

Грэм вскоре во второй раз станет матерью Фото: shleygraham / Instagram

Знаменитость подобрала к купальнику резиновые тапочки с таким же рисунком. На заглавном фото модель продемонстрировала тунику такой же расцветки, но затем сняла ее и позировала перед камерой, принимая различные позы.

Съемка проходила на веранде дома. На одном из фото Грэм вплотную приблизилась к камере, запечатлев крупным планом грудь и округлившийся живот.

"Получила обувь в тон", – написала она.

"Мне бы вашу уверенность. Вы вдохновляете", – отреагировали фолловеры.

"Вы кажетесь такой счастливой беременной", – написали пользователи сети.

"Такая секси" – оценили фото поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)