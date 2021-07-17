Бульвар Шоубиз
 
17 июля, 2021
 
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Беременная plus size модель Грэм показала округлившийся живот в эффектной фотосессии

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В январе 2020 года Грэм родила первенца
В январе 2020 года Грэм родила первенца
Фото: ashleygraham / Instagram

33-летняя американская plus size модель Эшли Грэм 17 июля разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в коротком топе и с сильно округлившимся животом.

"Пошевеливайся, малыш", – подписала она фото.

"Намного проще похвастаться беременным телом. Никто никогда не стыдится красивого беременного тела… Так великолепно", – прокомментировала cecilia_blueyes.

"Нам нужно больше контента о беременности", – добавила simileenkosi.

"Поздравляю, спорю, что у тебя будет девочка", – отметила adidasgirl801.

Контекст:

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

В 2010 году модель вышла замуж за оператора Джастина Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. Супруги назвали сына Исааком.

Теги: беременность, Эшли Грэм, ребенок
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