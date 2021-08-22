"Сияние солнца встречает сияние беременности". Модель Грэм выложила в сеть фото в бикини

"Сияние солнца встречает сияние беременности", – написала Грэм.

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл поставила под постом три сердца.

"Привет, красотка", – написала модель Лили Олдридж.

"Великолепно!" – прокомментировала jodielcaine.

Контекст:

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

В 2010 году модель вышла замуж за оператора Джастина Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. Супруги назвали сына Исааком. 13 июля 2021 года стало известно, что Грэм вскоре во второй раз станет матерью.