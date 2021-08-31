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31 августа, 2021
 
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"Похоже, будут близнецы", "Вам так идет беременность". Пышнотелая модель Грэм оголила блестящий от масла живот

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Грэм вскоре во второй раз станет матерью
Грэм вскоре во второй раз станет матерью
Фото: shleygraham / Instagram

Беременная plus size модель Эшли Грэм 31 августа обнародовала серию селфи, на которых запечатлена в брюках и топе, оголяющем блестящий от масла живот.

Грэм позировала в кадре, сидя на коленях перед зеркалом.

"Фото моего хорошо смазанного живота", – подписала снимки модель.

"Похоже, будут близнецы", – отреагировали подписчики.

"Вам так идет беременность", – прокомментировали фото поклонники Грэм.

Контекст:

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

В 2010 году модель вышла замуж за оператора Джастина Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. Супруги назвали сына Исааком. 13 июля 2021 года стало известно, что Грэм вскоре во второй раз станет матерью.

Теги: дети, беременность, Эшли Грэм, модель
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