"Похоже, будут близнецы", "Вам так идет беременность". Пышнотелая модель Грэм оголила блестящий от масла живот

Грэм позировала в кадре, сидя на коленях перед зеркалом.

"Фото моего хорошо смазанного живота", – подписала снимки модель.

"Похоже, будут близнецы", – отреагировали подписчики.

"Вам так идет беременность", – прокомментировали фото поклонники Грэм.

Контекст:

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

В 2010 году модель вышла замуж за оператора Джастина Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. Супруги назвали сына Исааком. 13 июля 2021 года стало известно, что Грэм вскоре во второй раз станет матерью.