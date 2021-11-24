"По-настоящему искреннее и реальное вдохновение". Беременная plus-size-модель Эшли Грэм показала живот с растяжками

Подписчики поставили под публикацией 230 тыс. лайков, а в комментариях поблагодарили Грэм за честность и откровенность Фото: ashleygraham / Instagram

"Этой осенью мое сердце наполнено", – подписала она ролик. Также в публикации была серия фото, на одном из которых запечатлены муж Грэм – оператор Джастин Ирвин – с сыном Исааком.

Подписчики поставили под постом 230 тыс. лайков, а в комментариях поблагодарили Грэм за честность и откровенность.

"Мне нравится видеть знаменитостей с растяжками на животе. Они у меня были, но другие показывали только гладкую и безупречную кожу. Если бы я увидела это раньше, мне бы очень помогло", – написала mua_kristenjosephine.

"Эшли, ты по-настоящему искреннее и реальное вдохновение", – прокомментировала moraima007.

"Ты великолепна", – отметила gspizzeri.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)