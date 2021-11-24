"По-настоящему искреннее и реальное вдохновение". Беременная plus-size-модель Эшли Грэм показала живот с растяжками

"Этой осенью мое сердце наполнено", – подписала она ролик. Также в публикации была серия фото, на одном из которых запечатлены муж Грэм – оператор Джастин Ирвин – с сыном Исааком.
Подписчики поставили под постом 230 тыс. лайков, а в комментариях поблагодарили Грэм за честность и откровенность.
"Мне нравится видеть знаменитостей с растяжками на животе. Они у меня были, но другие показывали только гладкую и безупречную кожу. Если бы я увидела это раньше, мне бы очень помогло", – написала mua_kristenjosephine.
"Эшли, ты по-настоящему искреннее и реальное вдохновение", – прокомментировала moraima007.
"Ты великолепна", – отметила gspizzeri.
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Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus-size-моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.
В 2010 году модель вышла замуж за оператора Джастина Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. Супруги назвали сына Исааком. 13 июля 2021 года стало известно, что Грэм вскоре во второй раз станет матерью – она находится в ожидании двойни.