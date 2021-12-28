"Это потрясающе!" Голая plus size модель Эшли Грэм показала тело на последних сроках беременности

В подписи к фото модель поблагодарила фотографов Луиджи Мурену и Янго Хензи, а также автора рисунка за работу.
Публикация 34-летней Грэм собрала больше 780 тыс. лайков.
"Невероятно", – написала joannaknix.
"Это потрясающе! Я действительно хотела бы полюбить свое тело, когда была беременна тройней. Мне потребовалось много времени, чтобы снова научиться его любить, и ты стала для меня вдохновением и моей целью!" – прокомментировала innergizeyou.
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Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.
В 2010 году модель вышла замуж за оператора Джастина Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. Супруги назвали сына Исааком. 13 июля 2021 года стало известно, что Грэм вскоре во второй раз станет матерью – она находится в ожидании двойни.