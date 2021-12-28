"Это потрясающе!" Голая plus size модель Эшли Грэм показала тело на последних сроках беременности

В подписи к фото модель поблагодарила фотографов Луиджи Мурену и Янго Хензи, а также автора рисунка за работу.

Публикация 34-летней Грэм собрала больше 780 тыс. лайков.

"Невероятно", – написала joannaknix.

"Это потрясающе! Я действительно хотела бы полюбить свое тело, когда была беременна тройней. Мне потребовалось много времени, чтобы снова научиться его любить, и ты стала для меня вдохновением и моей целью!" – прокомментировала innergizeyou.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)