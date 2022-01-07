Бульвар Шоубиз
 
07 января, 2022
 
Новости

"Наши мальчики здесь". Plus size модель Эшли Грэм родила двойню

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Утром 7 января Эшли Грэм родила мальчиков-близнецов
Утром 7 января Эшли Грэм родила мальчиков-близнецов
Фото: ashleygraham / Instagram

Американская plus size модель Эшли Грэм родила двух мальчиков-близнецов. Об этом она вечером 7 января сообщила в Instagram Stories.

"Джастин и я так рады, что наши мальчики здесь. Они родились рано утром дома, счастливыми и здоровыми. Мне необходимо время, чтобы выздороветь и установить контакт с моим мужем и тремя мальчиками, но я действительно не могу дождаться, чтобы поделиться со всеми вами еще большим. С любовью, Эшли Грэм", – написала 43-летняя модель.

1_06
Скриншот: ashleygraham / Instagram

Контекст:

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

В 2010 году модель вышла замуж за оператора Джастина Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. Супруги назвали сына Исааком. 13 июля 2021 года стало известно, что Грэм вскоре во второй раз станет матерью – она находится в ожидании двойни.

Теги: беременность, Эшли Грэм, роды, plus size модель, домашние роды
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
Алеся БАЦМАН
  Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу
  Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу
Дмитрий ГОРДОН
"Президентам, которые говорят по-хамски, конец приходит", "Зеленскому нужно бояться не путча", заявление Гордона о водоразделе истории. Топ-10 материалов "ГОРДОН" за 2021 год
"Президентам, которые говорят по-хамски, конец приходит", "Зеленскому нужно бояться не путча", заявление Гордона о водоразделе истории. Топ-10 материалов "ГОРДОН" за 2021 год
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Бедный Сережа", "Попал в рабство". Волочкова заставила бойфренда позировать голым на камеру
"Бедный Сережа", "Попал в рабство". Волочкова заставила бойфренда позировать голым на камеру
  Как приготовить шоколадный сырник "Ловелас" с персиками. Рецепт нежного десерта от кулинарного блогера
  Как приготовить шоколадный сырник "Ловелас" с персиками. Рецепт нежного десерта от кулинарного блогера
"Наши мальчики здесь". Plus size модель Эшли Грэм родила двойню
"Наши мальчики здесь". Plus size модель Эшли Грэм родила двойню
"Мы исследуем, что будет, если отдать порядок в голове гипнотизеру". Известный кинофестиваль проведет для зрителей сеансы гипноза
"Мы исследуем, что будет, если отдать порядок в голове гипнотизеру". Известный кинофестиваль проведет для зрителей сеансы гипноза
Мадонна показала новые фото с бойфрендом, который младше на 35 лет
Мадонна показала новые фото с бойфрендом, который младше на 35 лет
"Доска, два соска", "Божечки, голая". Дорофеева показала, как выглядит на отдыхе без одежды
"Доска, два соска", "Божечки, голая". Дорофеева показала, как выглядит на отдыхе без одежды
56-летняя звезда сериала "Секс в большом городе" оголила грудь на обложке глянца
56-летняя звезда сериала "Секс в большом городе" оголила грудь на обложке глянца
40-летняя Спирс снялась полностью голой и показала тату на лобке
40-летняя Спирс снялась полностью голой и показала тату на лобке
Известный украинский ведущий сообщил о смерти отца
Известный украинский ведущий сообщил о смерти отца
"Я скучала". Седокова вблизи показала грудь в тесном лифе
"Я скучала". Седокова вблизи показала грудь в тесном лифе
  "Не могла этого простить". Экс-партнерша Данилко Щеголева рассказала, почему развелась с первым мужем
  "Не могла этого простить". Экс-партнерша Данилко Щеголева рассказала, почему развелась с первым мужем
Plus size модель Эшли Грэм снялась без трусов и показала свой живот на 41-й неделе беременности
Plus size модель Эшли Грэм снялась без трусов и показала свой живот на 41-й неделе беременности
31-летняя экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова рассекретила свое семейное положение
31-летняя экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова рассекретила свое семейное положение
Муж Ким Кардашян встречается с актрисой Джулией Фокс. В сеть попали интимные фото их свидания
Муж Ким Кардашян встречается с актрисой Джулией Фокс. В сеть попали интимные фото их свидания
"Катя, Юре нужны яркие труселя. Черные – очень грустно", " Юра, иди в спортзал". В сети обсуждают пляжный танец Горбунова
"Катя, Юре нужны яркие труселя. Черные – очень грустно", " Юра, иди в спортзал". В сети обсуждают пляжный танец Горбунова
  "Кто меня выбрал? Так это же я сам себя выбрал. У нас в стране так принято". Галкин заявил, что РФ "давно летит в 90-е"
  "Кто меня выбрал? Так это же я сам себя выбрал. У нас в стране так принято". Галкин заявил, что РФ "давно летит в 90-е"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS