"Наши мальчики здесь". Plus size модель Эшли Грэм родила двойню

"Джастин и я так рады, что наши мальчики здесь. Они родились рано утром дома, счастливыми и здоровыми. Мне необходимо время, чтобы выздороветь и установить контакт с моим мужем и тремя мальчиками, но я действительно не могу дождаться, чтобы поделиться со всеми вами еще большим. С любовью, Эшли Грэм", – написала 43-летняя модель.

Контекст:

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

В 2010 году модель вышла замуж за оператора Джастина Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. Супруги назвали сына Исааком. 13 июля 2021 года стало известно, что Грэм вскоре во второй раз станет матерью – она находится в ожидании двойни.