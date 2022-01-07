Plus size модель Эшли Грэм снялась без трусов и показала свой живот на 41-й неделе беременности

Образ Грэм на фото дополнил салатовый гольф.

"Длительное пребывание", – подписала она публикацию, которая собрала около 900 тыс. лайков.

"Как вообще такое возможно с близнецами?" – поинтересовалась minimalnoor.

"Сколько красоты на этих фото!" – отметил mac_daddyy.

Контекст:

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

В 2010 году модель вышла замуж за оператора Джастина Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. Супруги назвали сына Исааком. 13 июля 2021 года стало известно, что Грэм вскоре во второй раз станет матерью – она находится в ожидании двойни.