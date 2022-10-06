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Плохий: Бандера провел большую часть жизни или в польской тюрьме, или в немецкой тюрьме, или в эмиграции

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Плохий (на фото) назвал Бандеру символом
Плохий (на фото) назвал Бандеру символом
Фото: Serhii Plokhii / Facebook

Лидер Организации украинских националистов Степан Бандера является прежде всего символом борьбы за независимость Украины. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщил украинский историк, профессор Гарвардского университета Сергей Плохий.

"У историков профессиональных не бывает героев или каких-то абсолютных, скажем так, преступников. Ну есть исключения, конечно, но в целом профессиональная история занимается дегероизацией. Бандера – это прежде всего символ. Значит, символ, который стал символом борьбы за независимость. То есть им называют бандеровцев: бойцов Украинской повстанческой армии, которая воевала против Советского Союза до начала 50-х годов, которая была вовлечена в том числе в чистки польского населения. То есть в разных контекстах она существовала", – сказал он.

Историк подчеркнул, что борьба за независимость – это "главный смысл".

"Бандера, его фракция провозгласили независимость Украины в 1941 году. Немцы его арестовали и потребовали отозвать независимость. Он отказался – и ушел, то есть послали в [концларерь в] Заксенхаузен. Два брата его были убиты в [концлагере в] Аушвице. [...] Его под домашний арест поставили, по-моему, в 1944–1945 годах, когда немцы уже уходили и пытались каким-то образом использовать Украинскую повстанческую армию против Советского Союза. А Бандера провел большую часть своей жизни или в польской тюрьме, или в немецкой, фашистской тюрьме, или в эмиграции. То есть его реальная связь с тем же повстанческим движением очень-очень относительная", – объяснил Плохий.

Он отметил, что Бандера и его движение оказались в центре внимания потому, что "Украина защищает свое существование" и при этом учитывает "опыт борьбы с коммунистическим Советским Союзом и фактически с коммунистической Россией".

"В этой интерпретации, как и в любой другой интерпретации истории, важно то, что мы, глядя на какую-то фигуру, будь это Бандера или нет, будь это УПА или какое-то восстание, или движение, мы пытаемся найти то, что важно для нас сегодня. И вот настолько, насколько для нас Бандера важен из-за борьбы за независимость, а не из-за определенного типа, скажем, национализма, который исповедовал не только он, а исповедовали многие в 30-е годы, – я думаю, это вполне легитимное обращение к образу", – считает Плохий.

По его словам, "героем нашего времени человек 30-х годов по определению не может быть".

"Но те идеалы, за которые он готов был идти в Заксенхаузен, за которые пострадала его семья, – я думаю, что это идеалы, за которые нужно продолжать бороться. [...] Бандера не был идеальным человеком – да, это правда. Но вопрос в том, что тот тип национализма, который исповедовали Бандера и ОУН, – явно сегодня для нас он абсолютно неприемлем. Но то желание и та готовность борьбы за независимость Украины – это для нас, конечно, очень важный и позитивный показатель", – объяснил Плохий.

Плохий: В истории остаются люди, которые действуют в переломные, ключевые моменты. На сегодня это Кравчук и Зеленский. Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.

Сергей Плохий родился 23 мая 1957 года в российском городе Горький (сейчас это Нижний Новгород). Окончил Днепровский университет и получил специальность историка. Защитил кандидатскую диссертацию на историческом факультете Университета Патриса Лумумбы в Москве. Степень доктора исторических наук получил в 1989 году в Киевском государственном университете имени Тараса Шевченко. В 2007 году стал профессором истории Украины в Гарвардском университете.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: тюрьма, арест, Степан Бандера, ОУН, УПА, национализм, независимость, Аушвиц, националисты, борьба, Сергей Плохий
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