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Плохий: И Грушевский, и Кравчук внесли вклад в украинскую независимость и государственность. Но на разном уровне

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Плохий считает, что значение Кравчука (на фото) "чрезвычайно велико"
Плохий считает, что значение Кравчука (на фото) "чрезвычайно велико"
Фото: ЕРА

Значение первого президента Украины Леонида Кравчука велико, но оно несравнимо со значением председателя Центральной Рады Украинской Народной Республики (УНР) Михаила Грушевского. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил украинский историк, профессор Гарвардского университета Сергей Плохий.

"Нет, не кажется [что сравнимо]. То есть значение Кравчука просто чрезвычайно велико. Это человек, которого я знал лично, брал у него интервью для своей книги, которая называется "Последняя империя" на русском и "Остання імперія" на украинском. Это человек, который замечательно ходил между каплями. В коммунистическом Советском Союзе, в независимой Украине. Вот в 1990–1991 годах он оказался на своем месте. Он сделал то, что, наверное, никто другой не смог бы сделать", – сказал Плохий.

Он отметил, что если говорить о независимости Украины, которая была получена в 1991 году, то "это коллективный продукт, но вот он там главный автор".

"С его талантом, с его опытом можно было это сделать. И, невзирая на то, что он потом бросился ходить между каплями после 1990 года, то, что для меня очень важно, – с кем бы он ни был союзником, в каких бы альянсах он ни существовал, он никогда не отказался от того, что он сделал. То есть он понимал свою историческую миссию. Он понимал свою историческую роль. Так что, значит, это люди – и Грушевский, и Кравчук, – которые внесли вклад вот в украинскую независимость и украинскую государственность. Но на разном уровне, по-разному. Они принадлежат к какой-то одной большой когорте, но так уж сравнивать я их не стал бы", – объяснил Плохий.

По его словам, Грушевский – "все-таки интеллектуал, приверженный этой идее, готовый идти за эту идею в ссылку".

"Другой – в общем-то... Ну, опять-таки, очень хорошо, что в 1991 году был Кравчук, а не Грушевский. Так что каждому овощу свой фрукт. Или у каждого свой сезон, прошу прощения", – подчеркнул историк.

Грушевского Плохий назвал "знаковой, важной фигурой".

"Это интеллектуал, который стоял у основ Украины, украинской государственности, объединял ее восток и запад, который сам происходил из Восточной Украины, а преподавал долгое время во Львове, который был жертвой сталинских репрессий и который боролся за Украину с политической нацией, призывая тоже русское меньшинство вливаться в этот процесс, протестуя против погромов", – отметил историк.

Плохий: В истории остаются люди, которые действуют в переломные, ключевые моменты. На сегодня это Кравчук и Зеленский. Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Грушевский (1866–1934) был председателем Центральной Рады УНР с марта 1917 года по апрель 1918 года.

Кравчук (1934–2022) был президентом Украины с декабря 1991 года по июль 1994 года.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Леонид Кравчук, независимость, Сергей Плохий, Михаил Грушевский
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