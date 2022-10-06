Плохий: В России не смогли сделать то, что смогли сделать в Украине, – легитимную систему передачи власти

"В России ведь они не смогли сделать то, что смогли сделать в Украине. В том числе очередная заслуга, если говорить и о [первом президенте Украины Леониде] Кравчуке, и потом [второй президент Украины Леонид] Кучма во время Оранжевой революции. То есть возникла легитимная система передачи власти", – сказал он.
Историк подчеркнул, что передача власти не была беспроблемной.
"Кучма пытался играть в наследника. Украинское общество его, так сказать, остановило в условиях Оранжевой революции. Но у нас происходят выборы, у нас есть выбор. И люди уходят из президентского офиса, и необязательно, что они скоропостижно скончаются или в офисе, или после офиса", – отметил Плохий.
Он считает, что в России "этой модели нет".
"В России уход из президентского дворца чреват самыми непредвиденными – а с точки зрения советской, российской истории очень даже предвиденными – последствиями. И в этом смысле системы нет. И есть инициативы оставаться у власти – оставаться при власти до конца. И был вариант с [первым президентом России Борисом] Ельциным, когда он пытался ввести систему наследника, но система наследника – по крайней мере, сегодня – ее превратили с Дмитрием Медведевым уже, конечно, не в систему, то есть система не сложилась", – объяснил Плохий.
По его словам, "это то, что довлеет" над нынешним российским президентом Владимиром Путиным и что "будет довлеть над его наследниками в политическом смысле слова".
"Если Россия не найдет модели – а эта модель должна быть демократической – модели смены власти. А у России ее нет – без потрясений, как часть нормального политического процесса. А в Украине этот процесс есть", – заявил Плохий.
Плохий: В истории остаются люди, которые действуют в переломные, ключевые моменты. На сегодня это Кравчук и Зеленский. Полная версия интервью
В Украине за 31 год независимости было шесть президентов и один и.о. главы государства.
В России за тот же период было три президента – Ельцин, Путин и Медведев.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.
В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.