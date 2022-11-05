Зеленский поблагодарил Нидерланды, США и Чехию за 90 танков Т-72

"Искренне благодарны Нидерландам, США и Чехии за оказание весомой и крайне необходимой сейчас поддержки – 90 танков Т-72. Вооруженные силы Украины двигаются вперед и нуждаются в этой технике. Ценим помощь партнеров. Вместе стоим на защите свободы и демократии!", – написал президент.

Щиро вдячні * , * та * за надання вагомої та вкрай необхідної зараз підтримки – 90 танків Т-72. Збройні Сили України рухаються вперед і потребують цієї техніки. Цінуємо допомогу партнерів. Разом стоїмо на захисті свободи й демократії!

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

4 ноября США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $400 млн, который будет включать, в числе прочего, 45 модернизированных танков Т-72Б с усовершенствованной оптикой, средствами связи и броней.

В Пентагоне уточнили, что США оплатят ремонт и модернизацию 45 чешских танков, а ремонт еще 45 оплатят Нидерланды. Первые 26 танков доставят в Украину до конца декабря, сообщал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, остальные – в 2023 году.

По данным Пентагона на 4 ноября, с 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $21 млрд, из которых более $18,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

По данным Минобороны Чехии на начало октября, экспорт вооружений из Чехии в Украину в 2022 году достиг 47 млрд чешских крон (около $1,9 млрд).

Нидерланды с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины предоставили материальную помощь, оружие, боеприпасы и оборудование на сумму более €210 млн.