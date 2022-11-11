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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский поговорил с Шольцем, канцлер обещал продолжение поддержки в сфере энергетики и ПВО

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Шольц заявил, что Германия продолжает поддерживать Украину
Шольц заявил, что Германия продолжает поддерживать Украину
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский 11 ноября поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом Зеленский сообщил в Twitter и в вечернем обращении, опубликованном Офисом президента.

"Рассказал о ситуации на поле боя, в том числе о новых российских ударах по гражданским. Поблагодарил за весомый вклад Германии в защиту нашего неба и границ. Поддержали продолжение "зерновой инициативы" и согласовали позиции накануне саммита G20", – написал президент.

В обращении он также отметил, что проинформировал канцлера о ситуации в Херсоне и в целом на фронте.

"Поблагодарил за очередные шаги в оборонной поддержке, согласовали развитие такого нашего сотрудничества", – добавил Зеленский. 

Лидеры осудили продолжающиеся целенаправленные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры Украины со стороны российских вооруженных сил и обсудили конкретные меры по укреплению украинской энергетической инфраструктуры, сообщила пресс-служба немецкого правительства. 

"Канцлер подтвердил, что Германия продолжает поддерживать Украину с текущими приоритетами в области энергетической инфраструктуры и противовоздушной обороны", – говорится в сообщении. 

Политики "договорились продолжить тесный и конструктивный обмен мнениями и оставаться в тесном контакте", добавили в пресс-службе.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместно с Нидерландами), 24 зенитные самоходные установки Gepard из 30 обещанных и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты.

11 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.

Кроме того, Германия уже передала Украине пять реактивных систем залпового огня MARS II и 14 гаубиц Panzerhaubitze 2000 и анонсировала поставку еще двух MARS II и четырех Panzerhaubitze 2000.

Теги: Германия, энергетика, ФРГ, ПВО, Владимир Зеленский, саммит, война России против Украины, Олаф Шольц
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