Зеленский поговорил с Шольцем, канцлер обещал продолжение поддержки в сфере энергетики и ПВО

"Рассказал о ситуации на поле боя, в том числе о новых российских ударах по гражданским. Поблагодарил за весомый вклад Германии в защиту нашего неба и границ. Поддержали продолжение "зерновой инициативы" и согласовали позиции накануне саммита G20", – написал президент.

На постійному зв'язку з канцлером @OlafScholz. Розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про нові російські удари по цивільних. Подякував за вагомий внесок * у захист нашого неба й кордонів. Підтримали продовження «зернової ініціативи» й узгодили позиції напередодні саміту #G20 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 11, 2022

В обращении он также отметил, что проинформировал канцлера о ситуации в Херсоне и в целом на фронте.

"Поблагодарил за очередные шаги в оборонной поддержке, согласовали развитие такого нашего сотрудничества", – добавил Зеленский.

Лидеры осудили продолжающиеся целенаправленные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры Украины со стороны российских вооруженных сил и обсудили конкретные меры по укреплению украинской энергетической инфраструктуры, сообщила пресс-служба немецкого правительства.

"Канцлер подтвердил, что Германия продолжает поддерживать Украину с текущими приоритетами в области энергетической инфраструктуры и противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

Политики "договорились продолжить тесный и конструктивный обмен мнениями и оставаться в тесном контакте", добавили в пресс-службе.