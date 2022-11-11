Зеленский поговорил с Шольцем, канцлер обещал продолжение поддержки в сфере энергетики и ПВО

"Рассказал о ситуации на поле боя, в том числе о новых российских ударах по гражданским. Поблагодарил за весомый вклад Германии в защиту нашего неба и границ. Поддержали продолжение "зерновой инициативы" и согласовали позиции накануне саммита G20", – написал президент.
На постійному зв'язку з канцлером @OlafScholz. Розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про нові російські удари по цивільних. Подякував за вагомий внесок * у захист нашого неба й кордонів. Підтримали продовження «зернової ініціативи» й узгодили позиції напередодні саміту #G20— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 11, 2022
В обращении он также отметил, что проинформировал канцлера о ситуации в Херсоне и в целом на фронте.
"Поблагодарил за очередные шаги в оборонной поддержке, согласовали развитие такого нашего сотрудничества", – добавил Зеленский.
Лидеры осудили продолжающиеся целенаправленные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры Украины со стороны российских вооруженных сил и обсудили конкретные меры по укреплению украинской энергетической инфраструктуры, сообщила пресс-служба немецкого правительства.
"Канцлер подтвердил, что Германия продолжает поддерживать Украину с текущими приоритетами в области энергетической инфраструктуры и противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.
Политики "договорились продолжить тесный и конструктивный обмен мнениями и оставаться в тесном контакте", добавили в пресс-службе.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместно с Нидерландами), 24 зенитные самоходные установки Gepard из 30 обещанных и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
11 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.
Кроме того, Германия уже передала Украине пять реактивных систем залпового огня MARS II и 14 гаубиц Panzerhaubitze 2000 и анонсировала поставку еще двух MARS II и четырех Panzerhaubitze 2000.