Германия передала Украине ракеты IRIS-T и бронетранспортеры Dingo

Кроме того, Украина получила 30 колесных транспортных средств – бронетранспортеров Dingo с полной защитой, 18 датчиков и глушителей против дронов (отмечается, что 14 из них поставлены ранее), 18 разведывательных дронов, пять большегрузных полуприцепов М1070 Oshkosh для перевозки танков и три автопогрузчика (два из них уже были поставлены).

Как указывается на сайте правительства Германии, также в процессе подготовки/осуществления передачи – ракеты для IRIS-T SLM, 42 бронированные машины разминирования, четыре мобильных и защищенных устройства разминирования, три мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования, пять мобильных разведывательных комплексов (на транспортных средствах).

"Из соображений безопасности правительство воздерживается от предоставления дополнительных деталей, в частности, относительно способов и времени доставки, пока не состоится эта передача", – добавили в правительстве ФРГ.