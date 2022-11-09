Германия передала Украине ракеты IRIS-T и бронетранспортеры Dingo

Кроме того, Украина получила 30 колесных транспортных средств – бронетранспортеров Dingo с полной защитой, 18 датчиков и глушителей против дронов (отмечается, что 14 из них поставлены ранее), 18 разведывательных дронов, пять большегрузных полуприцепов М1070 Oshkosh для перевозки танков и три автопогрузчика (два из них уже были поставлены).
Как указывается на сайте правительства Германии, также в процессе подготовки/осуществления передачи – ракеты для IRIS-T SLM, 42 бронированные машины разминирования, четыре мобильных и защищенных устройства разминирования, три мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования, пять мобильных разведывательных комплексов (на транспортных средствах).
"Из соображений безопасности правительство воздерживается от предоставления дополнительных деталей, в частности, относительно способов и времени доставки, пока не состоится эта передача", – добавили в правительстве ФРГ.
Как сообщается на сайте бундесвера, комплекс IRIS-T оснащен ракетами малой дальности, которые используются для борьбы с воздушными целями.
В июне 2022 года Германия заявила, что предоставит Украине комплекс ПВО IRIS-T. Позже стало известно, что всего Украина получит четыре такие системы.
11 октября министр обороны Украины Алексей Резников объявил о доставке первой системы ПВО IRIS-T в Украину.
18 октября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что немецкая система ПВО "очень хорошо показала себя".
Игнат подтвердил 21 октября, что первый комплекс IRIS-T уже прошел боевое крещение и "показал себя с очень хорошей стороны".
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.