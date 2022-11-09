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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия передала Украине ракеты IRIS-T и бронетранспортеры Dingo

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Украина получила от ФРГ ракеты IRIS-T
Украина получила от ФРГ ракеты IRIS-T
Фото: EPA

Германия в течение прошлой недели передала Украине ракеты для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Об этом сообщает 9 ноября пресс-служба правительства Германии.

Кроме того, Украина получила 30 колесных транспортных средств – бронетранспортеров Dingo с полной защитой, 18 датчиков и глушителей против дронов (отмечается, что 14 из них поставлены ранее), 18 разведывательных дронов, пять большегрузных полуприцепов М1070 Oshkosh для перевозки танков и три автопогрузчика (два из них уже были поставлены).

Как указывается на сайте правительства Германии, также в процессе подготовки/осуществления передачи – ракеты для IRIS-T SLM, 42 бронированные машины разминирования, четыре мобильных и защищенных устройства разминирования, три мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования, пять мобильных разведывательных комплексов (на транспортных средствах).

"Из соображений безопасности правительство воздерживается от предоставления дополнительных деталей, в частности, относительно способов и времени доставки, пока не состоится эта передача", – добавили в правительстве ФРГ.

Контекст:

Как сообщается на сайте бундесвера, комплекс IRIS-T оснащен ракетами малой дальности, которые используются для борьбы с воздушными целями.

В июне 2022 года Германия заявила, что предоставит Украине комплекс ПВО IRIS-T. Позже стало известно, что всего Украина получит четыре такие системы.

11 октября министр обороны Украины Алексей Резников объявил о доставке первой системы ПВО IRIS-T в Украину.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что немецкая система ПВО "очень хорошо показала себя".

Игнат подтвердил 21 октября, что первый комплекс IRIS-T уже прошел боевое крещение и "показал себя с очень хорошей стороны".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.

Теги: транспорт, Германия, Украина, правительство, ФРГ, военная техника, ПВО, военная помощь, бронетранспортер, бронетехника, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, разминирование, безопасность, ракета, бундесвер
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