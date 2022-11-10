"Нам нужны союзники, а не посредники". Посол Макеев ожидает от Германии лидерства в поставках Украине тяжелой техники

Макеев подчеркнул, что переговоры с Россией не ведут к миру Фото: Oleksii Makeiev / Facebook

По его словам, у украинской стороны "есть основания надеяться, что будет принято решение о доставке Leopard 2 из Германии напрямую в Украину". Он добавил, что по этому поводу ведутся переговоры с федеральным правительством.

Посол подчеркнула, что пора перестать говорить о нежелании провоцировать Россию после всего, что было в Буче, Мариуполе и Изюме.

Макеев отметил, что Германия продемонстрировала лидерство с поставкой системы противоракетной обороны IRIS-T и Украине рассчитывает на это лидерство и в отношении других систем вооружения. Речь о боевых танках и бронемашинах Leopard, Marder, Fuchs и Dingo.

"За последние восемь лет мы поняли, что переговоры с Россией не ведут к миру. Нам не нужны посредники, нам нужны союзники", – подчеркнул дипломат.