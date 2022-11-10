"Нам нужны союзники, а не посредники". Посол Макеев ожидает от Германии лидерства в поставках Украине тяжелой техники

По его словам, у украинской стороны "есть основания надеяться, что будет принято решение о доставке Leopard 2 из Германии напрямую в Украину". Он добавил, что по этому поводу ведутся переговоры с федеральным правительством.
Посол подчеркнула, что пора перестать говорить о нежелании провоцировать Россию после всего, что было в Буче, Мариуполе и Изюме.
Макеев отметил, что Германия продемонстрировала лидерство с поставкой системы противоракетной обороны IRIS-T и Украине рассчитывает на это лидерство и в отношении других систем вооружения. Речь о боевых танках и бронемашинах Leopard, Marder, Fuchs и Dingo.
"За последние восемь лет мы поняли, что переговоры с Россией не ведут к миру. Нам не нужны посредники, нам нужны союзники", – подчеркнул дипломат.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместно с Нидерландами), 24 зенитные самоходные установки Gepard из 30 обещанных и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
11 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.
Кроме того, Германия уже передала Украине пять реактивных систем залпового огня MARS II и 14 гаубиц Panzerhaubitze 2000 и анонсировала поставку еще двух MARS II и четырех Panzerhaubitze 2000.