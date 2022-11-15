В Киеве начались аварийные отключения света

В Киве выключают электричество после обстрела Фото: EPA

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", – сказано в сообщении.

Об отключениях в Киеве предупредил и мэр столицы Виталий Кличко.

"Из-за массированной ракетной атаки, по распоряжению НЭК Укрэнерго, энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине. В том числе и в столице. Это необходимый шаг для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют!" – написал он.

Кличко добавил, что в столице без света предварительно не менее половины клиентов.