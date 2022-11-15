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ВОЙНА В УКРАИНЕ

15 ноября оккупанты выпустили по Украине около 100 ракет – Воздушные силы ВСУ

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Запуск был проведен с Каспийского моря и из Ростовской области РФ
Запуск был проведен с Каспийского моря и из Ростовской области РФ
Фото: Повітряне командування "Схід" / Facebook

Количество ракет, выпущенное Россией по Украине 15 ноября, превзошло массированный удар 10 октября. Об этом спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил в эфире национального телемарафона, который транслирует "1+1".

По его данным, 10 октября оккупанты направили на Украину 84 ракеты, 15 ноября – уже больше 100.

"ПВО работает. Есть сбитые [ракеты]. По всей территории Украины уже выпущено 80 ракет и летит еще примерно 20. То есть уже около 100 ракет выпущено по территории Украины. Оккупанты превзошли 10 октября, когда было 84 ракеты. Это массированный ракетный удар. Объекты критической инфраструктуры – это первая цель. Но, к сожалению, ракеты попадают и по жилым домам", – сказал Игнат.

Он отметил, что россияне атаковали украинские города ракетами "Калибр", Х-101 и Х-555.

"Традиционный запуск из района Каспия и Ростовской области. Самолеты стратегической авиации – бомбардировщики Ту-95, Ту-160. Большинство ракет было выпущено именно с этих носителей воздушного базирования, остальные ракеты типа "Калибр" морского базирования – из акватории Черного моря", – добавил спикер.

Контекст:

15 ноября россияне провели очередную массированную атаку на Украину. В Киеве оккупанты попали по трем жилым домам.

Также известно об атаках по Винницкой, Сумской, Хмельницкой, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Львовской, Житомирской и Волынской областях.

Теги: ВСУ, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат
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