15 ноября оккупанты выпустили по Украине около 100 ракет – Воздушные силы ВСУ

Запуск был проведен с Каспийского моря и из Ростовской области РФ Фото: Повітряне командування "Схід" / Facebook

По его данным, 10 октября оккупанты направили на Украину 84 ракеты, 15 ноября – уже больше 100.

"ПВО работает. Есть сбитые [ракеты]. По всей территории Украины уже выпущено 80 ракет и летит еще примерно 20. То есть уже около 100 ракет выпущено по территории Украины. Оккупанты превзошли 10 октября, когда было 84 ракеты. Это массированный ракетный удар. Объекты критической инфраструктуры – это первая цель. Но, к сожалению, ракеты попадают и по жилым домам", – сказал Игнат.

Он отметил, что россияне атаковали украинские города ракетами "Калибр", Х-101 и Х-555.

"Традиционный запуск из района Каспия и Ростовской области. Самолеты стратегической авиации – бомбардировщики Ту-95, Ту-160. Большинство ракет было выпущено именно с этих носителей воздушного базирования, остальные ракеты типа "Калибр" морского базирования – из акватории Черного моря", – добавил спикер.