"Киевстар" предупредил о перебоях с мобильной связью

"Иногда может исчезать связь в результате обстрелов и отключения электроэнергии. Знаем. Будем чинить", – говорится в сообщении.
Украинцев призывают в случае проблем со связью использовать национальный роуминг, то есть возможность использовать сеть другого мобильного оператора внутри Украины.
Подекуди може зникати зв’язок в наслідок обстрілів і вимкнення електроенергії. Знаємо. Будемо лагодити.— Kyivstar (@TwiyKyivstar) November 15, 2022
Користуйтесь національним роумінгом *
15 ноября россияне провели очередную массированную атаку на Украину. В Киеве оккупанты попали по трем жилым домам. Также известно об атаках по Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Львовской, Житомирской и Волынской областях.
В Киеве начались экстренные отключения электричества, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.