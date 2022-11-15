"Киевстар" предупредил о перебоях с мобильной связью

У украинцев могут появиться проблемы со связью Фото: pixabay.com

"Иногда может исчезать связь в результате обстрелов и отключения электроэнергии. Знаем. Будем чинить", – говорится в сообщении.

Украинцев призывают в случае проблем со связью использовать национальный роуминг, то есть возможность использовать сеть другого мобильного оператора внутри Украины.