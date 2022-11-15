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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Киевстар" предупредил о перебоях с мобильной связью

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У украинцев могут появиться проблемы со связью
У украинцев могут появиться проблемы со связью
Фото: pixabay.com

В Украине могут наблюдаться проблемы со связью из-за ракетных ударов РФ по Украине 15 ноября. Об этом сообщил оператор мобильной сети "Киевстар" в Twitter.

"Иногда может исчезать связь в результате обстрелов и отключения электроэнергии. Знаем. Будем чинить", – говорится в сообщении.

Украинцев призывают в случае проблем со связью использовать национальный роуминг, то есть возможность использовать сеть другого мобильного оператора внутри Украины.

Контекст:

15 ноября россияне провели очередную массированную атаку на Украину. В Киеве оккупанты попали по трем жилым домам. Также известно об атаках по СумскойХарьковскойДнепропетровскойРовенскойЛьвовскойЖитомирской и Волынской областях.

В Киеве начались экстренные отключения электричества, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Теги: мобильная связь, Киевстар, электричество, электроэнергия, обстрелы, война России против Украины
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