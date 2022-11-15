В связи с российскими атаками некоторые поезда задерживаются – "Укрзалізниця"

Так, на 30 минут задерживается отправка поезда №42 "Трускавец – Днепр". Поезд №31/32 "Запорожье – Перемышль" задерживается на 20 минут.

"В общей сложности на сейчас четыре рейса задерживаются на время до 30 минут, остальные 23 рейса курсируют по графику", – говорится в сообщении.

Компания подготовила резервные тепловозы для рейсов, на которые может повлиять отсутствие электроэнергии.

Пассажиры, прибывающие на железнодорожные вокзалы после начала комендантского часа, смогут бесплатно остаться на ночь на вокзалах, добавили в сообщении.