В связи с российскими атаками некоторые поезда задерживаются – "Укрзалізниця"

Так, на 30 минут задерживается отправка поезда №42 "Трускавец – Днепр". Поезд №31/32 "Запорожье – Перемышль" задерживается на 20 минут.
"В общей сложности на сейчас четыре рейса задерживаются на время до 30 минут, остальные 23 рейса курсируют по графику", – говорится в сообщении.
Компания подготовила резервные тепловозы для рейсов, на которые может повлиять отсутствие электроэнергии.
Пассажиры, прибывающие на железнодорожные вокзалы после начала комендантского часа, смогут бесплатно остаться на ночь на вокзалах, добавили в сообщении.
15 ноября по всей Украине была объявлена воздушная тревога, сообщалось о массированном запуске ракет из района Астрахани (Каспийское море).
Попадания, в том числе по объектам инфраструктуры, зафиксированы в Киеве, Хмельницкой, Ровенской, Кировоградской, Волынской, Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Полтавской, Харьковской областях. Украинская энергосистема в критической ситуации, в стране начались аварийные отключения электроэнергии, предупредил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попаданиях по трем домам в центре столицы, в Печерском районе. Предварительно сообщалось также о четырех сбитых над столицей ракетах. Во многих областях сообщают о срабатывании систем ПВО. Воздушная тревога и ракетная атака на данный момент продолжаются.
Глава Офиса президента Андрей Ермак связал атаку с утренним выступлением президента Владимира Зеленского на саммите G20.