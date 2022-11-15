В Винницкой области оккупанты ударили по объекту инфраструктуры – ОВА

В Винницкой области также был "прилет" в результате ракетной атаки 15 ноября Фото: ДСНС України / Telegram (иллюстративное фото)

Он призвал всех не покидать укрытия.

До информации о поражении объекта инфраструктуры Борзов сообщал о работе ПВО в Винницкой области.

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступил перед саммитом G20, который проходит в Индонезии. Вскоре после этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога, сообщалось о массированном запуске ракет из района Астрахани (Каспийское море).

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попаданиях по трем домам в центре столицы, в Печерском районе. Предварительно сообщалось также о четырех сбитых над столицей ракетах. Во многих областях сообщают о срабатывании систем ПВО. Воздушная тревога и ракетная атака на данный момент продолжаются.

Попадания, в том числе по объектам инфраструктуры, зафиксированы в Киеве, Хмельницкой, Ровенской, Кировоградской, Волынской, Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Полтавской, Харьковской областях. Украинская энергосистема в критической ситуации, в стране начались аварийные отключения электроэнергии, предупредил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.