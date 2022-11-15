Ермак: Россия отвечает на мощную речь Зеленского на G20 новым ракетным ударом. Кто серьезно думает, что Кремль хочет мира?

"Россия отвечает на мощную речь Зеленского на G20 новым ракетным ударом. Кто серьезно думает, что Кремль хочет мира? Кремль хочет послушания. Но в конце концов террористы всегда проигрывают", – написал он.
Росія відповідає на потужну промову @ZelenskyyUa на #G20 новим ракетним ударом. Хтось серйозно думає, що Кремль всерйоз хоче миру? Кремль хоче послуху. Але врешті-решт терористи завжди програють.— Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 15, 2022
15 ноября Зеленский по видеосвязи выступил перед саммитом G20, который проходит в Индонезии. Вскоре после этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога, сообщалось о массированном запуске ракет из района Астрахани (Каспийское море).
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попаданиях по трем домам в центре столицы, в Печерском районе. Предварительно сообщалось также о четырех сбитых над столицей ракетах. Во многих областях сообщают о срабатывании систем ПВО. Воздушная тревога и ракетная атака на данный момент продолжаются.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. Президент Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против Украины.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в столице. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.
Последняя массированная атака по инфраструктуре Украины датировалась 30–31 октября. По данным "Forbes Украина", тогда только 31 октября оккупанты выпустили по Украине ракет и дронов-камикадзе на $760 млн.