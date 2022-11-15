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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак: Россия отвечает на мощную речь Зеленского на G20 новым ракетным ударом. Кто серьезно думает, что Кремль хочет мира?

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Ермак считает, что ракетная атака оккупантов наглядно демонстрирует: Россия не хочет мира
Ермак считает, что ракетная атака оккупантов наглядно демонстрирует: Россия не хочет мира
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 15 ноября в Twitter назвал масштабную ракетную атаку российских оккупантов на Украину ответом на выступление президента Украины Владимира Зеленского перед участниками саммита "Большой двадцатки".

"Россия отвечает на мощную речь Зеленского на G20 новым ракетным ударом. Кто серьезно думает, что Кремль хочет мира? Кремль хочет послушания. Но в конце концов террористы всегда проигрывают", – написал он.

15 ноября Зеленский по видеосвязи выступил перед саммитом G20, который проходит в Индонезии. Вскоре после этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога, сообщалось о массированном запуске ракет из района Астрахани (Каспийское море).

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попаданиях по трем домам в центре столицы, в Печерском районе. Предварительно сообщалось также о четырех сбитых над столицей ракетах. Во многих областях сообщают о срабатывании систем ПВО. Воздушная тревога и ракетная атака на данный момент продолжаются.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. Президент Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против Украины.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в столице. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.

Последняя массированная атака по инфраструктуре Украины датировалась 30–31 октября. По данным "Forbes Украина", тогда только 31 октября оккупанты выпустили по Украине ракет и дронов-камикадзе на $760 млн.

Теги: Россия, Виталий Кличко, Украина, Кремль, оккупация, ПВО, Большая двадцатка, Астрахань, Владимир Зеленский
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