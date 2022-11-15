Ермак: Россия отвечает на мощную речь Зеленского на G20 новым ракетным ударом. Кто серьезно думает, что Кремль хочет мира?

Ермак считает, что ракетная атака оккупантов наглядно демонстрирует: Россия не хочет мира Фото: president.gov.ua

"Россия отвечает на мощную речь Зеленского на G20 новым ракетным ударом. Кто серьезно думает, что Кремль хочет мира? Кремль хочет послушания. Но в конце концов террористы всегда проигрывают", – написал он.

Росія відповідає на потужну промову @ZelenskyyUa на #G20 новим ракетним ударом. Хтось серйозно думає, що Кремль всерйоз хоче миру? Кремль хоче послуху. Але врешті-решт терористи завжди програють. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 15, 2022

15 ноября Зеленский по видеосвязи выступил перед саммитом G20, который проходит в Индонезии. Вскоре после этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога, сообщалось о массированном запуске ракет из района Астрахани (Каспийское море).

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попаданиях по трем домам в центре столицы, в Печерском районе. Предварительно сообщалось также о четырех сбитых над столицей ракетах. Во многих областях сообщают о срабатывании систем ПВО. Воздушная тревога и ракетная атака на данный момент продолжаются.